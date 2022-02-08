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В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях
В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях - РИА Новости, 08.02.2022
В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях
Российские силовики за последнее время предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в различных регионах, сообщается на сайте Национального... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:23
2022-02-08T13:39
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
москва
александр бортников
ставропольский край
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские силовики за последнее время предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в различных регионах, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК)."В своем выступлении на заседании председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области", — отметили в ведомстве.Там также указали, что к подготовке большинства из них причастны приверженцы "Колумбайна"*."Принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Проводятся учения и тренировки, при координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур", — добавили в НАК.В начале февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение "Колумбайн"*, за участие в нем грозит наказание вплоть до пожизненного срока.Как сообщали в ФСБ, пропаганда радикалов этой организации, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. По оценке спецслужбы, в интернет-сообществах движения состоят около 50 тысяч пользователей.Его название произошло от американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, ставропольский край
12:23 08.02.2022 (обновлено: 13:39 08.02.2022)
 
В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях

В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях в шести регионах

© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции
На месте контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские силовики за последнее время предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в различных регионах, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В своем выступлении на заседании председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области", — отметили в ведомстве.
Там также указали, что к подготовке большинства из них причастны приверженцы "Колумбайна"*.
"Принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Проводятся учения и тренировки, при координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур", — добавили в НАК.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 17:19
Студенту, пытавшемуся устроить теракт в Тамбове, дали восемь лет колонии
В начале февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение "Колумбайн"*, за участие в нем грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
Как сообщали в ФСБ, пропаганда радикалов этой организации, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. По оценке спецслужбы, в интернет-сообществах движения состоят около 50 тысяч пользователей.
Его название произошло от американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьМоскваАлександр БортниковСтавропольский край
 
 
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