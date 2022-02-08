https://ria.ru/20220208/terakty-1771650785.html

В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях

В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях - РИА Новости, 08.02.2022

В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях

Российские силовики за последнее время предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в различных регионах, сообщается на сайте Национального... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:23

2022-02-08T12:23

2022-02-08T13:39

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

москва

александр бортников

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785524_0:123:1276:841_1920x0_80_0_0_d48d70350d4168819fa92a8c420c360f.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские силовики за последнее время предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в различных регионах, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК)."В своем выступлении на заседании председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области", — отметили в ведомстве.Там также указали, что к подготовке большинства из них причастны приверженцы "Колумбайна"*."Принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Проводятся учения и тренировки, при координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур", — добавили в НАК.В начале февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение "Колумбайн"*, за участие в нем грозит наказание вплоть до пожизненного срока.Как сообщали в ФСБ, пропаганда радикалов этой организации, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. По оценке спецслужбы, в интернет-сообществах движения состоят около 50 тысяч пользователей.Его название произошло от американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220203/terakt-1770917104.html

россия

москва

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, ставропольский край