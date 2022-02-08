https://ria.ru/20220208/tekhnika-1771686979.html

Подмосковье закупит технику для охраны лесов от пожаров на 100 млн рублей

Подмосковье закупит технику для охраны лесов от пожаров на 100 млн рублей - РИА Новости, 08.02.2022

Подмосковье закупит технику для охраны лесов от пожаров на 100 млн рублей

Спецтехнику для предотвращения пожаров в лесах на общую сумму почти в 100 миллионов рублей планируют закупить в Московской области в текущем году, говорится на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:45

2022-02-08T14:45

2022-02-08T14:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Спецтехнику для предотвращения пожаров в лесах на общую сумму почти в 100 миллионов рублей планируют закупить в Московской области в текущем году, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на Комитет лесного хозяйства Подмосковья."В рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов" на 2022 год для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров Комитет лесного хозяйства Московской области планирует осуществить закупку и обновить парк лесопожарной техники, оборудования и инвентаря на общую сумму почти 100 миллионов рублей", - сказано в публикации.Технику будут использовать для доставки к месту пожара личного состава и необходимого оборудования для ликвидации. Такое обновление позволит повысить оперативность реагирования, добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210524/pozhary-1733713907.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы