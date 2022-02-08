https://ria.ru/20220208/tekhnika-1771622421.html

Россияне назвали самые необходимые технические приспособления

Россияне назвали самые необходимые технические приспособления - РИА Новости, 08.02.2022

Россияне назвали самые необходимые технические приспособления

Из технических изобретений почти половина (46%) россиян не готовы отказаться от стиральной машины, 44% - от смартфона, 42% - от интернета, четверть - от... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:44

2022-02-08T10:44

2022-02-08T10:44

общество

россия

вциом

технологии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Из технических изобретений почти половина (46%) россиян не готовы отказаться от стиральной машины, 44% - от смартфона, 42% - от интернета, четверть - от телевизора и 25% - от компьютера, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что-то из бытовых изобретений и гаджетов, облегчающих жизнь, 46% россиян сложнее всего отказаться от стиральной машины, 44 - от смартфона, интернет назвали 42% опрошенных, автомобиль выбрали 31%, четверть опрошенных назвали телевизор, компьютер и ноутбук назвали 21%, а книги - 16%.Стиральная машина находится на первом месте самых необходимых изобретений у 60% российских женщин, а по 45% мужчин на первом месте самых необходимых изобретений назвали автомобиль и интернет."Молодёжи 18-24 лет сложнее всего будет без интернета (66%) и смартфона (65%), значение этих изобретений для них выше, чем для других возрастных групп, на третьем месте — компьютер и ноутбук (38%), автомобиль - на четвертом месте (32%), а вот стиральная машина замыкает топ-5 самых нужных для жизни гаджетов (28%). Телевизор в этой возрастной группе называли реже всего — только 7% респондентов будет трудно представить свою жизнь без голубого экрана", - отметили во ВЦИОМ.Более половины, или 52% россиян 60 лет и старше назвали стиральную машину самым необходимым предметом быта, 44% выбрали телевизор, 32% - смартфон, 27% указали интернет, 21% назвали автомобиль."Граждане этого возраста чаще, чем в других возрастных группах, называли книги в качестве предмета, от которого им было бы сложно отказаться (19%)", - подчеркнули во ВЦИОМ.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 10 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220207/dokhod-1771428328.html

https://ria.ru/20211011/obman-1753934157.html

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общество, россия, вциом, технологии