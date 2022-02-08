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В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом

В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом

Участники заседания экономической подгруппы по Донбассу не продвинулись в вопросе восстановления социально-экономических связей Киева с самопровозглашенными... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:05

2022-02-08T19:05

2022-02-08T19:05

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Участники заседания экономической подгруппы по Донбассу не продвинулись в вопросе восстановления социально-экономических связей Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Во вторник проходят видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы запланировано на среду. На заседании экономической подгруппы во вторник представители республики рассчитывали обсудить восстановление социально-экономических связей с Киевом."В вопросах восстановления социально-экономических связей продвинуться пока не удается, несмотря на предварительно заявленную готовность украинской стороны. Сторонами озвучен ряд вопросов, ответы на которые должны были бы способствовать положительной динамике, однако даже искать пути взаимопонимания в части подходов к их решению украинская сторона пока не готова", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.Она уточнила, что нет решений и в определении механизма выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса.

https://ria.ru/20220208/donbass-1771740360.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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в мире, петр порошенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс