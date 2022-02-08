Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/svyazi-1771760976.html
В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом
В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом - РИА Новости, 08.02.2022
В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом
Участники заседания экономической подгруппы по Донбассу не продвинулись в вопросе восстановления социально-экономических связей Киева с самопровозглашенными... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:05
2022-02-08T19:05
в мире
петр порошенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Участники заседания экономической подгруппы по Донбассу не продвинулись в вопросе восстановления социально-экономических связей Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Во вторник проходят видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы запланировано на среду. На заседании экономической подгруппы во вторник представители республики рассчитывали обсудить восстановление социально-экономических связей с Киевом."В вопросах восстановления социально-экономических связей продвинуться пока не удается, несмотря на предварительно заявленную готовность украинской стороны. Сторонами озвучен ряд вопросов, ответы на которые должны были бы способствовать положительной динамике, однако даже искать пути взаимопонимания в части подходов к их решению украинская сторона пока не готова", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.Она уточнила, что нет решений и в определении механизма выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса.
https://ria.ru/20220208/donbass-1771740360.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петр порошенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
19:05 08.02.2022
 
В ЛНР высказались о восстановлении экономических связей с Киевом

В ЛНР заявили об отсутствии прогресса в восстановлении экономических связей с Киевом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Участники заседания экономической подгруппы по Донбассу не продвинулись в вопросе восстановления социально-экономических связей Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.
Во вторник проходят видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы запланировано на среду. На заседании экономической подгруппы во вторник представители республики рассчитывали обсудить восстановление социально-экономических связей с Киевом.
"В вопросах восстановления социально-экономических связей продвинуться пока не удается, несмотря на предварительно заявленную готовность украинской стороны. Сторонами озвучен ряд вопросов, ответы на которые должны были бы способствовать положительной динамике, однако даже искать пути взаимопонимания в части подходов к их решению украинская сторона пока не готова", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.
Она уточнила, что нет решений и в определении механизма выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса.
Беспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 17:50
В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник
 
В миреПетр ПорошенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала