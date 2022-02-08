https://ria.ru/20220208/sudy-1771693510.html

Путин примет участие в совещании судов арбитражных и общей юрисдикции

Путин примет участие в совещании судов арбитражных и общей юрисдикции - РИА Новости, 08.02.2022

Путин примет участие в совещании судов арбитражных и общей юрисдикции

Президент России Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщает... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:07

2022-02-08T15:07

2022-02-08T15:11

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщает пресс-служба Кремля."Девятого февраля Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год", - говорится в сообщении.Отмечается, что на повестке дня вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами.В совещании примут участие судьи Верховного суда РФ и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководство судебного департамента при Верховном суде, представители федеральных органов власти.

https://ria.ru/20220206/putin-1771326952.html

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владимир путин, россия, общество