Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/strategiya-1771572897.html
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник - РИА Новости, 08.02.2022
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:11
2022-02-08T11:42
в мире
эммануэль макрон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630349_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_5a4e350afffac96953a0442fb525b297.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник."Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630349_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_0dd0bf180221137845eeaf47dfcbf06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, россия
00:11 08.02.2022 (обновлено: 11:42 08.02.2022)
 
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник

Президент Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник.
"Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 22:53
США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп
 
В миреЭммануэль МакронРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала