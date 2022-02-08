https://ria.ru/20220208/strategiya-1771572897.html

Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник

Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник - РИА Новости, 08.02.2022

Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:11

2022-02-08T00:11

2022-02-08T11:42

в мире

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник."Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html

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в мире, эммануэль макрон, россия