https://ria.ru/20220208/strategiya-1771572897.html
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник - РИА Новости, 08.02.2022
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:11
2022-02-08T00:11
2022-02-08T11:42
в мире
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник."Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html
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в мире, эммануэль макрон, россия
00:11 08.02.2022 (обновлено: 11:42 08.02.2022)
Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник
Президент Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия названа как противник