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Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что" - РИА Новости, 08.02.2022
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"
Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:25
2022-02-08T02:25
2022-02-08T02:25
экономика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.По его словам, доказать неправомерность, если средства были списаны в счет оплаты услуги, практически не получится. Также сложно оспорить списание задолженностей, например, по кредитному договору, перед другим банком, за услуги ЖКХ или перед оператором мобильной связи.Но, указывает юрист, сейчас распространены случаи, когда речь идет о мошенничестве третьих лиц. Списывать средства могут кибермошенники с помощью интернет-банка или мобильного банка.Эксперт также напоминает, что с 20221 года россияне могут подавать на действия банка в суд только после обращения к финансовому уполномоченному. А к нему можно обратиться только после обращения в банк с заявлением и приложением копий необходимых документов.
https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html
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экономика
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"
Юрист Рыжкова посоветовала выяснить причину в случае списания денег с банковского счета
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет
агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.
По его словам, доказать неправомерность, если средства были списаны в счет оплаты услуги, практически не получится. Также сложно оспорить списание задолженностей, например, по кредитному договору, перед другим банком, за услуги ЖКХ или перед оператором мобильной связи.
Но, указывает юрист, сейчас распространены случаи, когда речь идет о мошенничестве третьих лиц. Списывать средства могут кибермошенники с помощью интернет-банка или мобильного банка.
"Если имеются подозрения в совершении противоправных операций с вашим счетом, в частности, кражи с него денежных средств, следует обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления", — советует Рыжкова.
Эксперт также напоминает, что с 20221 года россияне могут подавать на действия банка в суд только после обращения к финансовому уполномоченному. А к нему можно обратиться только после обращения в банк с заявлением и приложением копий необходимых документов.