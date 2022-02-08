Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/spisanie-1771582446.html
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что" - РИА Новости, 08.02.2022
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"
Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:25
2022-02-08T02:25
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754684767_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_38a3e2c5647f09bd3b99173a76fff7e0.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.По его словам, доказать неправомерность, если средства были списаны в счет оплаты услуги, практически не получится. Также сложно оспорить списание задолженностей, например, по кредитному договору, перед другим банком, за услуги ЖКХ или перед оператором мобильной связи.Но, указывает юрист, сейчас распространены случаи, когда речь идет о мошенничестве третьих лиц. Списывать средства могут кибермошенники с помощью интернет-банка или мобильного банка.Эксперт также напоминает, что с 20221 года россияне могут подавать на действия банка в суд только после обращения к финансовому уполномоченному. А к нему можно обратиться только после обращения в банк с заявлением и приложением копий необходимых документов.
https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754684767_137:110:2721:2048_1920x0_80_0_0_6deadb2050337e6a12f7543f7d65f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
02:25 08.02.2022
 
Юрист рассказала, как быть, если банк списал деньги "ни за что"

Юрист Рыжкова посоветовала выяснить причину в случае списания денег с банковского счета

© Depositphotos / franszДевушка возле банкомата
Девушка возле банкомата - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / fransz
Девушка возле банкомата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сначала необходимо выяснить причину списания средств с банковского счета. Для этого нужно обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.
По его словам, доказать неправомерность, если средства были списаны в счет оплаты услуги, практически не получится. Также сложно оспорить списание задолженностей, например, по кредитному договору, перед другим банком, за услуги ЖКХ или перед оператором мобильной связи.
Но, указывает юрист, сейчас распространены случаи, когда речь идет о мошенничестве третьих лиц. Списывать средства могут кибермошенники с помощью интернет-банка или мобильного банка.
"Если имеются подозрения в совершении противоправных операций с вашим счетом, в частности, кражи с него денежных средств, следует обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления", — советует Рыжкова.
Эксперт также напоминает, что с 20221 года россияне могут подавать на действия банка в суд только после обращения к финансовому уполномоченному. А к нему можно обратиться только после обращения в банк с заявлением и приложением копий необходимых документов.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 11:11
Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала