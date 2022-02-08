https://ria.ru/20220208/soglasheniya-1771575927.html

Макрон скажет Зеленскому о важности выполнения Минских соглашений

Макрон скажет Зеленскому о важности выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон скажет Зеленскому о важности выполнения Минских соглашений

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским скажет тому, что выполнение минских соглашений может... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:04

2022-02-08T01:04

2022-02-08T05:15

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским скажет тому, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220208/vopros-1771575629.html

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в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, энтони блинкен, хельга шмид, обсе