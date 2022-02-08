01:04 08.02.2022 (обновлено: 05:15 08.02.2022)
Макрон скажет Зеленскому о важности выполнения Минских соглашений
Президент Франции Макрон скажет Зеленскому о важности выполнения Минских соглашений
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским скажет тому, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
"Я скажу и президенту Зеленскому, и (сказал) господину (Владимиру) Путину, что минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно завтра буду говорить с президентом Зеленским", - сказал Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.