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Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19

Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19

Скорая помощь в Москве работает в своих же параметрах, несмотря на нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:21

2022-02-08T15:21

2022-02-08T15:26

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коронавирусы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скорая помощь в Москве работает в своих же параметрах, несмотря на нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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