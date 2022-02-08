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Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19
Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19
Скорая помощь в Москве работает в своих же параметрах, несмотря на нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:21
2022-02-08T15:21
2022-02-08T15:26
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скорая помощь в Москве работает в своих же параметрах, несмотря на нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, сергей собянин, москва
15:21 08.02.2022 (обновлено: 15:26 08.02.2022)
Собянин рассказал о работе скорой помощи в условиях COVID-19
Мэр Собянин: скорая помощь в Москве работает в своих же параметрах, несмотря на нагрузку