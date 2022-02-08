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США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР - РИА Новости, 08.02.2022
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР
Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:18
2022-02-08T11:18
в мире
сирия
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР."Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране. В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220208/siriya-1771628158.html
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в мире, сирия, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
11:18 08.02.2022
 
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР

СВР заявила, что США хотят развернуть медийную кампанию для протестных настроений в Сирии

© Фото : SANAВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : SANA
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР.
"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране. В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - говорится в сообщении.
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
11:04
США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР
 
В миреСирияСШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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