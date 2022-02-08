https://ria.ru/20220208/siriya-1771632832.html

США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР

США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР - РИА Новости, 08.02.2022

США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР

Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:18

2022-02-08T11:18

2022-02-08T11:18

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сирия

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР."Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране. В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/siriya-1771628158.html

сирия

сша

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в мире, сирия, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)