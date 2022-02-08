https://ria.ru/20220208/siriya-1771632832.html
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР - РИА Новости, 08.02.2022
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР
Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:18
2022-02-08T11:18
2022-02-08T11:18
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сша
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон намерен развернуть медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе, заявили в пресс-службе СВР."Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране. В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США хотят инспирировать протестные настроения в Сирии, заявили в СВР
СВР заявила, что США хотят развернуть медийную кампанию для протестных настроений в Сирии