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В Австрии назвали условие введения новых санкций против России
В Австрии назвали условие введения новых санкций против России - РИА Новости, 08.02.2022
В Австрии назвали условие введения новых санкций против России
Австрия готова предоставить поддержку Киеву и ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину, заявил во вторник австрийский министр иностранных дел... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:27
2022-02-08T13:27
в мире
украина
австрия
мид австрии
александер шалленберг
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Австрия готова предоставить поддержку Киеву и ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину, заявил во вторник австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг."Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова предоставить поддержку (Украине – ред.) в случае агрессии (со стороны РФ – ред.) и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", - сказал Шалленберг на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии во вторник. При этом он считает, что газопровод "Северный поток 2" не должен быть основой будущих санкций против РФ. "Это проект, который ещё даже не работает. Я думаю, что пока нельзя делать его краеугольным камнем режима санкций для того, чтобы изменить поведение Москвы. Это как будто бы я хочу ехать на автомобиле, который ещё даже не заправлен. Мы пытаемся сосредоточиться на двух аспектах: "Северный поток 2" и SWIFT", - сказал Шалленберг. Он добавил, что ЕС работает над масштабным пакетом санкций против РФ в случае вторжения на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220207/donbass-1771471916.html
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в мире, украина, австрия, мид австрии, александер шалленберг, ситуация в днр и лнр, россия
13:27 08.02.2022
 
В Австрии назвали условие введения новых санкций против России

Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена введет санкции против Москвы при вторжении на Украину

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Австрия готова предоставить поддержку Киеву и ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину, заявил во вторник австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг.
"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова предоставить поддержку (Украине – ред.) в случае агрессии (со стороны РФ – ред.) и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", - сказал Шалленберг на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии во вторник.
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс
При этом он считает, что газопровод "Северный поток 2" не должен быть основой будущих санкций против РФ. "Это проект, который ещё даже не работает. Я думаю, что пока нельзя делать его краеугольным камнем режима санкций для того, чтобы изменить поведение Москвы. Это как будто бы я хочу ехать на автомобиле, который ещё даже не заправлен. Мы пытаемся сосредоточиться на двух аспектах: "Северный поток 2" и SWIFT", - сказал Шалленберг. Он добавил, что ЕС работает над масштабным пакетом санкций против РФ в случае вторжения на Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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