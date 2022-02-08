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Курс рубля укрепился к доллару и евро
Курс рубля укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 08.02.2022
Курс рубля укрепился к доллару и евро
Курс рубля укрепляется и к евро, и к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:34
2022-02-08T08:34
2022-02-08T12:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
brent
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Курс рубля укрепляется и к евро, и к доллару, следует из данных Московской биржи. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:56 мск вторника снижался на 15 копеек, до 75,33 рубля, евро — на 40 копеек, до 85,87 рубля. Доллар падает уже несколько сессий подряд, но пока находится немного выше психологически важной отметки в 75 рублей.Символически на улучшении политического фона после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона подрастает и российский рынок акций.При этом апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,19%, до 92,51 доллара за баррель.
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экономика, россия, brent
08:34 08.02.2022 (обновлено: 12:31 08.02.2022)
Курс рубля укрепился к доллару и евро
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с 2 февраля