https://ria.ru/20220208/rubl-1771600333.html

Курс рубля укрепился к доллару и евро

Курс рубля укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 08.02.2022

Курс рубля укрепился к доллару и евро

Курс рубля укрепляется и к евро, и к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:34

2022-02-08T08:34

2022-02-08T12:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

brent

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Курс рубля укрепляется и к евро, и к доллару, следует из данных Московской биржи. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:56 мск вторника снижался на 15 копеек, до 75,33 рубля, евро — на 40 копеек, до 85,87 рубля. Доллар падает уже несколько сессий подряд, но пока находится немного выше психологически важной отметки в 75 рублей.Символически на улучшении политического фона после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона подрастает и российский рынок акций.При этом апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,19%, до 92,51 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220206/valyuta-1771284176.html

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экономика, россия, brent