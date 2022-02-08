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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+ - РИА Новости, 08.02.2022
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+
Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз – стабильный, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:12
2022-02-08T12:12
2022-02-08T12:12
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втб
эксперт ра
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз – стабильный, сообщает пресс-служба ВТБ."Агентство положительно оценило ведущие позиции ВТБ Капитал в качестве оператора на рынке РЕПО, организатора размещений на рынках долгового и акционерного капитала, лидера среди консультантов по сделкам слияний и поглощений. Отсутствие концентрации доходов компании на крупнейших клиентах, высокий уровень диверсификации вложений и достаточности собственных средств также стали позитивными факторами, которые способствовали подтверждению рейтинга ВТБ Капитал на уровне ruAA+. Умеренно положительное влияние на рейтинг оказали показатели текущей и "стрессовой" ликвидности. Кроме того, в блоке оценки бизнес-рисков "Эксперт РА" отметил высокий уровень организации, регламентации и практики управления рисками", - говорится в пресс-релизе ВТБ.По словам генерального директора ВТБ Капитал Алексея Яковицкого, принимая решение о присвоении рейтинга, агентство "Эксперт РА" оценивает компанию по множеству показателей, определяющих финансовую надежность и устойчивость, включая как операционную деятельность, так и управление рисками и общую стратегию развития. "Поддержание рейтинга на столь высоком уровне – это амбициозная задача, и мы рады, что ежедневная работа команды ВТБ Капитал позволяет нам удерживать высокие позиции в рейтинге и быть надежным партнером для наших клиентов", - отметил Яковицкий.
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