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Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО
Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 08.02.2022
Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО
Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T07:40
2022-02-08T14:31
в мире
нато
китай
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ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте представительства КНР в ЕС."Спустя тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.Китайская сторона подчеркивает, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления или расширения военных блоков.Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, нато, китай
07:40 08.02.2022 (обновлено: 14:31 08.02.2022)
 
Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО

Представительство Китая в ЕС: расширение НАТО не способствует глобальной стабильности

© AP Photo / Andy WongКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте представительства КНР в ЕС.
"Спустя тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.
Китайская сторона подчеркивает, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления или расширения военных блоков.

"Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран", — говорится в тексте.

Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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