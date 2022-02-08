https://ria.ru/20220208/rasshirenie-1771595410.html

Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО

Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 08.02.2022

Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО

Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:40

2022-02-08T07:40

2022-02-08T14:31

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нато

китай

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ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте представительства КНР в ЕС."Спустя тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.Китайская сторона подчеркивает, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления или расширения военных блоков.Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

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в мире, нато, китай