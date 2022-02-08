https://ria.ru/20220208/rasshirenie-1771575061.html

Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток

Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток - РИА Новости, 08.02.2022

Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток

Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, говорить, что РФ действует агрессивно, нелогично, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:51

2022-02-08T00:51

2022-02-08T00:51

россия

франция

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, говорить, что РФ действует агрессивно, нелогично, заявил президент России Владимир Путин."Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это: а) представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна - по меньшей мере не соответствует здравой логике", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

https://ria.ru/20220208/nato-1771574064.html

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россия, франция, эммануэль макрон, нато, в мире