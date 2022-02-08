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Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток
Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток - РИА Новости, 08.02.2022
Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток
Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, говорить, что РФ действует агрессивно, нелогично, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:51
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россия
франция
эммануэль макрон
нато
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, говорить, что РФ действует агрессивно, нелогично, заявил президент России Владимир Путин."Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это: а) представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна - по меньшей мере не соответствует здравой логике", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20220208/nato-1771574064.html
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россия, франция, эммануэль макрон, нато, в мире
00:51 08.02.2022
 
Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток

Президент Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, говорить, что РФ действует агрессивно, нелогично, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это: а) представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна - по меньшей мере не соответствует здравой логике", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:30
Путин заявил, что НАТО пытается поучать Россию
 
РоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОВ мире
 
 
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