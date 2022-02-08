https://ria.ru/20220208/putin-1771725470.html

Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций

Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций - РИА Новости, 08.02.2022

Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:00

2022-02-08T17:00

2022-02-08T17:23

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций."Чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере (защита от новых инфекций - ред.) принципиально важно обеспечить современную правовую нормативную среду, снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования", - сказал Путин на заседании Совета по науке.

https://ria.ru/20220208/zaschita-1771725021.html

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общество, владимир путин