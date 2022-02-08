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Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций - РИА Новости, 08.02.2022
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:00
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций."Чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере (защита от новых инфекций - ред.) принципиально важно обеспечить современную правовую нормативную среду, снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования", - сказал Путин на заседании Совета по науке.
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общество, владимир путин
17:00 08.02.2022 (обновлено: 17:23 08.02.2022)
 
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций

Президент Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций.
"Чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере (защита от новых инфекций - ред.) принципиально важно обеспечить современную правовую нормативную среду, снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования", - сказал Путин на заседании Совета по науке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:59
Путин призвал создать надежную защиту от новых инфекций
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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