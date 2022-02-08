https://ria.ru/20220208/putin-1771725470.html
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций - РИА Новости, 08.02.2022
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:00
2022-02-08T17:00
2022-02-08T17:23
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить правовую среду и снять барьеры для работы по защите от инфекций."Чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере (защита от новых инфекций - ред.) принципиально важно обеспечить современную правовую нормативную среду, снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования", - сказал Путин на заседании Совета по науке.
https://ria.ru/20220208/zaschita-1771725021.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c805574a77860ff230b607ec6589d831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
17:00 08.02.2022 (обновлено: 17:23 08.02.2022)
Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций
Президент Путин призвал обеспечить правовую среду для защиты от инфекций