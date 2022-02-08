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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 08.02.2022
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:17
2022-02-08T13:17
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно в перспективе такой визит (президента РФ в Турцию) есть, и об этом визите, мы уже неоднократно говорили, Путин и Эрдоган (Реджеп Тайип, президент Турции) также условились, они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идёт ли подготовка визита Путина в Турцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/vizit-1771565356.html
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
13:17 08.02.2022
 
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что точных дат визита Путина в Турцию пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно в перспективе такой визит (президента РФ в Турцию) есть, и об этом визите, мы уже неоднократно говорили, Путин и Эрдоган (Реджеп Тайип, президент Турции) также условились, они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идёт ли подготовка визита Путина в Турцию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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