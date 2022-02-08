https://ria.ru/20220208/putin-1771665154.html

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 08.02.2022

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:17

2022-02-08T13:17

2022-02-08T13:17

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно в перспективе такой визит (президента РФ в Турцию) есть, и об этом визите, мы уже неоднократно говорили, Путин и Эрдоган (Реджеп Тайип, президент Турции) также условились, они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, идёт ли подготовка визита Путина в Турцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/vizit-1771565356.html

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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган