12:43 08.02.2022 (обновлено: 12:47 08.02.2022)
Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций
Президент Лукашенко: не исключены провокации Запада для новых санкций против Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными средствами.
"Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
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