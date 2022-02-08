https://ria.ru/20220208/provokatsii-1771655518.html

Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций

Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций - РИА Новости, 08.02.2022

Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:43

2022-02-08T12:43

2022-02-08T12:47

александр лукашенко

в мире

белоруссия

евросоюз

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg

МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными средствами."Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1770987712.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, в мире, белоруссия, евросоюз, сша, нато