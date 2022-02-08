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Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций
Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций - РИА Новости, 08.02.2022
Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:43
2022-02-08T12:47
александр лукашенко
в мире
белоруссия
евросоюз
сша
нато
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными средствами."Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, евросоюз, сша, нато
12:43 08.02.2022 (обновлено: 12:47 08.02.2022)
 
Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций

Президент Лукашенко: не исключены провокации Запада для новых санкций против Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики или шантаж военными средствами.
"Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 03:27
США ввели санкции против Белоруссии
 
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