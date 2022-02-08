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Посол России объяснил важность проверок в аэропортах Египта

Посол России объяснил важность проверок в аэропортах Египта - РИА Новости, 08.02.2022

Посол России объяснил важность проверок в аэропортах Египта

Тщательные проверки в египетских аэропортах нацелены на предотвращение трагедии, подобной крушению российского самолета в 2015 году, меры отработаны во... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:20

2022-02-08T09:20

2022-02-08T10:17

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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Тщательные проверки в египетских аэропортах нацелены на предотвращение трагедии, подобной крушению российского самолета в 2015 году, меры отработаны во взаимодействии с российскими экспертами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.По словам посла, некоторые туристы сетуют на "многоступенчатые предпосадочные проверки пассажиров". "Естественно, просим египетские власти обеспечить максимальное корректное и доброжелательное обращение своего персонала с нашими гражданами. Так и происходит в большинстве случаев, поскольку Египет очень заинтересован в российских туристах", - сообщил Борисенко."При этом следует понимать, что тщательные проверочные мероприятия – вовсе не прихоть египетских аэропортов. Они нацелены на то, чтобы не допустить повторения трагедии 2015 года. Все схемы выхода на посадку отработаны в тесном взаимодействии с российскими экспертами по безопасности. Их строгое соблюдение египтянами было одним из условий возобновления прямых рейсов из России", - заявил посол.Борисенко подчеркнул, что нельзя забывать про опасность терроризма, существующую во всем мире.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Россия возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768502238.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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георгий борисенко, россия, египет, новости - туризм