09:20 08.02.2022 (обновлено: 10:17 08.02.2022)
Посол России объяснил важность проверок в аэропортах Египта
Посол России Борисенко объяснил важность тщательных проверок в аэропортах Египта
Международный аэропорт Луксора
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Тщательные проверки в египетских аэропортах нацелены на предотвращение трагедии, подобной крушению российского самолета в 2015 году, меры отработаны во взаимодействии с российскими экспертами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
По словам посла, некоторые туристы сетуют на "многоступенчатые предпосадочные проверки пассажиров". "Естественно, просим египетские власти обеспечить максимальное корректное и доброжелательное обращение своего персонала с нашими гражданами. Так и происходит в большинстве случаев, поскольку Египет очень заинтересован в российских туристах", - сообщил Борисенко.
"При этом следует понимать, что тщательные проверочные мероприятия – вовсе не прихоть египетских аэропортов. Они нацелены на то, чтобы не допустить повторения трагедии 2015 года. Все схемы выхода на посадку отработаны в тесном взаимодействии с российскими экспертами по безопасности. Их строгое соблюдение египтянами было одним из условий возобновления прямых рейсов из России", - заявил посол.
Борисенко подчеркнул, что нельзя забывать про опасность терроризма, существующую во всем мире.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Россия возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.
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