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Объявлен прием заявок на участие в проекте "Большой джаз"
Объявлен прием заявок на участие в проекте "Большой джаз" - РИА Новости, 08.02.2022
Объявлен прием заявок на участие в проекте "Большой джаз"
Телеканал "Россия-Культура" объявил о приеме заявок на участие в проекте "Большой джаз". Спустя 9 лет телеканал возобновляет один из самых ярких проектов... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:09
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пресс-релизы
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МОСКВА, 8 фев - Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Телеканал "Россия-Культура" объявил о приеме заявок на участие в проекте "Большой джаз". Спустя 9 лет телеканал возобновляет один из самых ярких проектов отечественного телевидения. Именно сейчас, в 2022-м - в год 100-летия российского джаза и 25-летия телеканала "Россия-Культура"!"Большой джаз" ‒ это состязание талантливых джазовых исполнителей в яркой популярной форме, близкой к бродвейским шоу и голливудским музыкальным фильмам. В 2013 году в семи номинациях участвовал 21 музыкант из России и Европы. В состав жюри входили Давид Голощекин, Алексей Козлов, Аркадий Шилклопер, Ольга Ростропович, Андрей Кондаков, Игорь Бутман, Николай Левиновский, Карен Шахназаров, Андрей Макаревич, Александр Филиппенко.В новом сезоне проекта "Большой джаз" телезрителей ждут обновленный формат, звезды джаза в жюри и на сцене и великолепная музыка в классических и самых неожиданных аранжировках!При поддержке Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова молодые музыканты смогут заявить о себе на многомиллионную телеаудиторию, а лучший из лучших станет победителем проекта!К участию в конкурсе приглашаются музыканты до 25 лет в восьми категориях: труба, саксофон, тромбон, гитара, фортепиано, контрабас, ударные, вокал.Вся информация о предстоящем конкурсе на платформе "СМОТРИМ".Срок приема заявок - до 25 февраля 2022 года. Объявление результатов – не позднее 1 марта 2022 года.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:09 08.02.2022
 

Объявлен прием заявок на участие в проекте "Большой джаз"

© РИА Новости / Владимир АстапковичДжазовый ансамбль
Джазовый ансамбль - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Телеканал "Россия-Культура" объявил о приеме заявок на участие в проекте "Большой джаз". Спустя 9 лет телеканал возобновляет один из самых ярких проектов отечественного телевидения. Именно сейчас, в 2022-м - в год 100-летия российского джаза и 25-летия телеканала "Россия-Культура"!
"Большой джаз" ‒ это состязание талантливых джазовых исполнителей в яркой популярной форме, близкой к бродвейским шоу и голливудским музыкальным фильмам. В 2013 году в семи номинациях участвовал 21 музыкант из России и Европы. В состав жюри входили Давид Голощекин, Алексей Козлов, Аркадий Шилклопер, Ольга Ростропович, Андрей Кондаков, Игорь Бутман, Николай Левиновский, Карен Шахназаров, Андрей Макаревич, Александр Филиппенко.
В новом сезоне проекта "Большой джаз" телезрителей ждут обновленный формат, звезды джаза в жюри и на сцене и великолепная музыка в классических и самых неожиданных аранжировках!
При поддержке Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова молодые музыканты смогут заявить о себе на многомиллионную телеаудиторию, а лучший из лучших станет победителем проекта!
К участию в конкурсе приглашаются музыканты до 25 лет в восьми категориях: труба, саксофон, тромбон, гитара, фортепиано, контрабас, ударные, вокал.
Вся информация о предстоящем конкурсе на платформе "СМОТРИМ".
Срок приема заявок - до 25 февраля 2022 года. Объявление результатов – не позднее 1 марта 2022 года.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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