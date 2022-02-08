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Вице-спикер мурманской облдумы дал совет, как покупать продукты дешевле
Вице-спикер мурманской облдумы дал совет, как покупать продукты дешевле - РИА Новости, 08.02.2022
Вице-спикер мурманской облдумы дал совет, как покупать продукты дешевле
Заместитель председателя мурманской областной думы Евгений Никора в ответ на жалобу пользователя соцсети о том, что макароны стоят дорого, посоветовал... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:21
2022-02-08T14:21
общество
мурманская область
мурманская областная дума
продукты
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Заместитель председателя мурманской областной думы Евгений Никора в ответ на жалобу пользователя соцсети о том, что макароны стоят дорого, посоветовал сравнивать цены в разных магазинах, в том числе на маркетплейсах, как он делает сам, и покупать там, где дешевле.Один из пользователей соцсети пожаловался Никоре на то, что в одном из магазинов розничной сети в Мурманске стоимость пачки макарон известной марки выросла до 100 рублей, назвал это "обдираловом" и попросил направить запрос от лица областной думы в контролирующие органы региона о проверке законности уровня наценки на продукты повседневного спроса.Никора ответил пользователю, что указанный в его сообщении магазин не занимает доминирующего положения на розничном рынке региона, и УФАС не усмотрит нарушений. "Рекомендую найти эти макароны подешевле. Например, сегодня на OZON они 68 рублей", - такой ответ Никоры вызвал широкий резонанс в медиа-пространстве."Я не призвал покупать макароны в интернете, а порекомендовал поискать, где подешевле, как я и сам делаю. Это может быть как иной розничный магазин, так и один из маркетплейсов. Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах", - сказал Никора РИА Новости.Он отметил, что некоторые продукты долгосрочного хранения сам покупает на интернет- площадках. По его мнению, этот способ делать покупки доступен и для пенсионеров. "Моя мама 1951 года рождения часто использует маркетплейсы с покупкой товаров через свой смартфон", - сказал вице-спикер.Он согласился с тем, что цены на продукты в магазинах растут, и власти не могут снижать их искусственно, но могут стимулировать здоровую конкуренцию на рынке. "Чем больше магазинов в пешей доступности, тем выше конкуренция. Второе - власть должна поддерживать местных производителей, фермерские хозяйства, экспорт сельхозпроизводителей. Третье – спрямлять цепочки от производителей к конечному потребителю", - пояснил Никора, приведя в пример проект "Наша рыба", когда жители могут покупать раз в неделю рыбу на ярмарке по себестоимости.
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общество, мурманская область, мурманская областная дума, продукты
14:21 08.02.2022
 
Вице-спикер мурманской облдумы дал совет, как покупать продукты дешевле

Вице-спикер мурманской думы Никора посоветовал сравнивать цены на продукты перед покупкой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Заместитель председателя мурманской областной думы Евгений Никора в ответ на жалобу пользователя соцсети о том, что макароны стоят дорого, посоветовал сравнивать цены в разных магазинах, в том числе на маркетплейсах, как он делает сам, и покупать там, где дешевле.
Один из пользователей соцсети пожаловался Никоре на то, что в одном из магазинов розничной сети в Мурманске стоимость пачки макарон известной марки выросла до 100 рублей, назвал это "обдираловом" и попросил направить запрос от лица областной думы в контролирующие органы региона о проверке законности уровня наценки на продукты повседневного спроса.
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Никора ответил пользователю, что указанный в его сообщении магазин не занимает доминирующего положения на розничном рынке региона, и УФАС не усмотрит нарушений. "Рекомендую найти эти макароны подешевле. Например, сегодня на OZON они 68 рублей", - такой ответ Никоры вызвал широкий резонанс в медиа-пространстве.
"Я не призвал покупать макароны в интернете, а порекомендовал поискать, где подешевле, как я и сам делаю. Это может быть как иной розничный магазин, так и один из маркетплейсов. Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах", - сказал Никора РИА Новости.
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Он отметил, что некоторые продукты долгосрочного хранения сам покупает на интернет- площадках. По его мнению, этот способ делать покупки доступен и для пенсионеров. "Моя мама 1951 года рождения часто использует маркетплейсы с покупкой товаров через свой смартфон", - сказал вице-спикер.
Он согласился с тем, что цены на продукты в магазинах растут, и власти не могут снижать их искусственно, но могут стимулировать здоровую конкуренцию на рынке. "Чем больше магазинов в пешей доступности, тем выше конкуренция. Второе - власть должна поддерживать местных производителей, фермерские хозяйства, экспорт сельхозпроизводителей. Третье – спрямлять цепочки от производителей к конечному потребителю", - пояснил Никора, приведя в пример проект "Наша рыба", когда жители могут покупать раз в неделю рыбу на ярмарке по себестоимости.
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