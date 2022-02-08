https://ria.ru/20220208/prodazhi-1771682916.html

Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое

Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое - РИА Новости, 08.02.2022

Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое

В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:46

2022-02-08T14:46

2022-02-08T14:45

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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это на 107% больше, чем в январе 2021 года.Лидером среди "китайцев" в прошлом месяце стала марка Haval, автомобили которой, по данным АЕБ, были проданы в количестве 3169 единиц – на 102% больше, чем год назад. Самая популярная модель в ее линейке – кроссовер Jolion – в январе стал и бестселлером среди всех китайских автомобилей с результатом 1410 машин.На втором месте в рейтинге брендов из КНР находится Chery, показатель которой составил 2820 штук (+47%). При этом наиболее продаваемой моделью данной марки остается кроссовер Tiggo 7 PRO (1139 шт.). Третью строчку уже традиционно занимает бренд Geely, реализация которого увеличилась в 3,4 раза до 1836 автомобилей.Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что тройка лидеров аккумулирует свыше 80% продаж всех "китайцев" в РФ. В то же время на рынке присутствуют и другие бренды из Поднебесной: EXEED (806 шт.), Changan (495 шт.), FAW (159 шт.), DFM (95 шт.), GAC (81 шт.), Great Wall (59 шт.). Кроме того, в январе остатки своих складов распродавали Lifan (4 шт.), Brilliance (1 шт.) и Foton (1 шт.).

https://ria.ru/20220111/avtomobili-1767300579.html

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экономика, россия, китай, авто