Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220208/prodazhi-1771682916.html
Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое
Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое - РИА Новости, 08.02.2022
Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое
В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это на... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:46
2022-02-08T14:45
россия-китай: главное
экономика
россия
китай
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451888_0:114:3136:1878_1920x0_80_0_0_40ed5762af3192b155534f9abc50bd87.jpg
МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это на 107% больше, чем в январе 2021 года.Лидером среди "китайцев" в прошлом месяце стала марка Haval, автомобили которой, по данным АЕБ, были проданы в количестве 3169 единиц – на 102% больше, чем год назад. Самая популярная модель в ее линейке – кроссовер Jolion – в январе стал и бестселлером среди всех китайских автомобилей с результатом 1410 машин.На втором месте в рейтинге брендов из КНР находится Chery, показатель которой составил 2820 штук (+47%). При этом наиболее продаваемой моделью данной марки остается кроссовер Tiggo 7 PRO (1139 шт.). Третью строчку уже традиционно занимает бренд Geely, реализация которого увеличилась в 3,4 раза до 1836 автомобилей.Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что тройка лидеров аккумулирует свыше 80% продаж всех "китайцев" в РФ. В то же время на рынке присутствуют и другие бренды из Поднебесной: EXEED (806 шт.), Changan (495 шт.), FAW (159 шт.), DFM (95 шт.), GAC (81 шт.), Great Wall (59 шт.). Кроме того, в январе остатки своих складов распродавали Lifan (4 шт.), Brilliance (1 шт.) и Foton (1 шт.).
https://ria.ru/20220111/avtomobili-1767300579.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5eefa0201afacf85ee0e05463ee98f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, авто
14:46 08.02.2022
 

Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители автосалона
Посетители автосалона - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это на 107% больше, чем в январе 2021 года.
Лидером среди "китайцев" в прошлом месяце стала марка Haval, автомобили которой, по данным АЕБ, были проданы в количестве 3169 единиц – на 102% больше, чем год назад. Самая популярная модель в ее линейке – кроссовер Jolion – в январе стал и бестселлером среди всех китайских автомобилей с результатом 1410 машин.
На втором месте в рейтинге брендов из КНР находится Chery, показатель которой составил 2820 штук (+47%). При этом наиболее продаваемой моделью данной марки остается кроссовер Tiggo 7 PRO (1139 шт.). Третью строчку уже традиционно занимает бренд Geely, реализация которого увеличилась в 3,4 раза до 1836 автомобилей.
Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что тройка лидеров аккумулирует свыше 80% продаж всех "китайцев" в РФ. В то же время на рынке присутствуют и другие бренды из Поднебесной: EXEED (806 шт.), Changan (495 шт.), FAW (159 шт.), DFM (95 шт.), GAC (81 шт.), Great Wall (59 шт.). Кроме того, в январе остатки своих складов распродавали Lifan (4 шт.), Brilliance (1 шт.) и Foton (1 шт.).
Автомобиль Haval F7 на автосалоне в Шанхае - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 12:07Россия-Китай: Главное
Автопроизводители из КНР привезут в 2022 году в РФ почти 20 новых моделей
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоссияКитайАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала