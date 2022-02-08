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Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время
Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время - РИА Новости, 08.02.2022
Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время
Законопроект о пробации заключенных прошел все согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство России, сообщил министр юстиции РФ Константин... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:47
2022-02-08T14:47
общество
владимир путин
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Законопроект о пробации заключенных прошел все согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.В конце января Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин согласился с идеей, а также с тем, чтобы у директора ФСИН появился заместитель, отвечающий за это направление."Вот мы сейчас ждём, как говорится, оформления вот этого согласования со стороны ряда органов, и, я думаю, в ближайшее время мы его (законопроект о пробации – ред.) представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, предполагается, что в службе пробации при ФСИН РФ будет работать около 50 тысяч человек."Но это абсолютно не значит, что эта служба исполнения наказаний получит увеличение штатной численности. Нет, речь идёт о том, что люди, которые будут освобождаться в результате того, что мы делаем, они как раз будут переходить на эту работу", - пояснил министр.
https://ria.ru/20220131/probatsiya-1770337710.html
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общество, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:47 08.02.2022
 
Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время

Глава Минюста Чуйченко: законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Законопроект о пробации заключенных прошел все согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
В конце января Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин согласился с идеей, а также с тем, чтобы у директора ФСИН появился заместитель, отвечающий за это направление.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:37
Москалькова оценила идею создания службы пробации
"Вот мы сейчас ждём, как говорится, оформления вот этого согласования со стороны ряда органов, и, я думаю, в ближайшее время мы его (законопроект о пробации – ред.) представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, предполагается, что в службе пробации при ФСИН РФ будет работать около 50 тысяч человек.
"Но это абсолютно не значит, что эта служба исполнения наказаний получит увеличение штатной численности. Нет, речь идёт о том, что люди, которые будут освобождаться в результате того, что мы делаем, они как раз будут переходить на эту работу", - пояснил министр.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В Совфеде поддержали идею о создании службы пробации, заявил Клишас
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Константин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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