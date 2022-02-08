https://ria.ru/20220208/probatsiya-1771687130.html

Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время

Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время - РИА Новости, 08.02.2022

Законопроект о пробации представят правительству в ближайшее время

Законопроект о пробации заключенных прошел все согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство России, сообщил министр юстиции РФ Константин... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:47

2022-02-08T14:47

2022-02-08T14:47

общество

владимир путин

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Законопроект о пробации заключенных прошел все согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.В конце января Чуйченко сообщил на встрече с президентом РФ, что проект закона, предусматривающего создание службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле - уже подготовлен, она может быть создана к середине 2023 года. Владимир Путин согласился с идеей, а также с тем, чтобы у директора ФСИН появился заместитель, отвечающий за это направление."Вот мы сейчас ждём, как говорится, оформления вот этого согласования со стороны ряда органов, и, я думаю, в ближайшее время мы его (законопроект о пробации – ред.) представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, предполагается, что в службе пробации при ФСИН РФ будет работать около 50 тысяч человек."Но это абсолютно не значит, что эта служба исполнения наказаний получит увеличение штатной численности. Нет, речь идёт о том, что люди, которые будут освобождаться в результате того, что мы делаем, они как раз будут переходить на эту работу", - пояснил министр.

https://ria.ru/20220131/probatsiya-1770337710.html

https://ria.ru/20220131/sovfed-1770312170.html

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общество, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)