https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

"Нам что, воевать с НАТО?": Путин подвел итоги переговоров с Макроном

"Нам что, воевать с НАТО?": Путин подвел итоги переговоров с Макроном - РИА Новости, 08.02.2022

"Нам что, воевать с НАТО?": Путин подвел итоги переговоров с Макроном

Президент России Владимир Путин назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла в Москве и продолжалась чуть... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:17

2022-02-08T01:17

2022-02-08T12:25

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла в Москве и продолжалась чуть более пяти часов.Глава государства на совместной пресс-конференции после переговоров отметил неисполнение Киевом Минских соглашений, раскритиковал политику НАТО и предупредил об угрозе войны, если Украина попытается отбить Крым силовым путем.О гарантиях безопасностиОдной из тем были гарантии безопасности. "Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы в первую очередь обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность", — сказал Путин.Стороны, как сообщил президент, обменялись мнениями по поводу российских инициатив, адресованных США и НАТО. Обеспокоенность Москвы по этой проблеме продиктована общеевропейской безопасностью, отметил он. Также Путин подчеркнул, что в предложениях России нет ни одного неисполнимого пункта. Тем не менее в своем ответе западные партнеры обошли все ключевые вопросы, такие как нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры альянса к 1997 году. Так что диалог по этой теме для России не закончен, заключил глава государства.Он также проинформировал Макрона о сути ответа, который Москва направит в Вашингтон и Брюссель.Об Украине и убежище для ПорошенкоПутин сообщил, что указал Макрону на отказ Киева выполнять достигнутые соглашения. "Конечно, со своей стороны обратил внимание господина президента на нежелание киевских сегодняшних властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в "нормандском формате", в том числе достигнутые на саммитах", — сказал он.Киев, констатировал глава государства, взял курс на демонтаж Минских соглашений. "Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", — перечислил он.При этом Путин подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет, даже если украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, периодически отказываются от их соблюдения."Ну, нравится не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", — заявил российский лидер.Глава государства также сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и Россия готова сделать это и сейчас.По его словам, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу". "Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко. — Прим. ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", — сказал Путин.О НАТОГоворя о стратегии НАТО, глава государства напомнил, что Россия в ней обозначена как противник. Москву по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что Североатлантический альянс — сугубо оборонительный союз, но граждане многих стран на своем опыте убедились, насколько это соответствует действительности, подчеркнул Путин, приведя в пример Ирак, Ливию, Афганистан.Члены блока, напомнил также Путин, продолжают поставлять Украине оружие. "Сами же страны — участницы НАТО под аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии. Направляют военных специалистов и инструкторов", — сказал он, отметив, что обсуждал эту проблему с Макроном.Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке, подчеркнул президент. "Потому что это <...> представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна, по меньшей мере не соответствует здравой логике", — сказал он.Москва 30 лет уговаривает Запад "не делать одного, второго, третьего, но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений", констатировал Путин.Угроза войны с НАТОПутин предупредил, что принятие в НАТО Украины обернется угрозой войны Североатлантического альянса с Россией, которая не допустит попыток со стороны Киева вернуть себе Крым военным путем."Почему так опасно возможное принятие Украины (в НАТО. — Прим. ред.)? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть России. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО, пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден недавно сказал, что пятая статья — это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО. <...> Нам что, воевать с НАТО?" — заметил президент.Европейские страны, предупредил глава государства, в такой ситуации автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет.Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России несопоставим. "Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", — сказал Путин."Еще созвонимся"Российский лидер поблагодарил Макрона за усилия по урегулированию отношений Москвы и Брюсселя, обеспечению безопасности и стабилизации ситуации на юго-востоке Украины."Мы собирались уже в Париже и сейчас, я знаю, несмотря на проблемы, которых хватает у каждого руководителя государства, тем более у крупного европейского государства, все-таки господин президент посчитал нужным приехать в Россию обменяться мнениями по поводу того, как нам действовать дальше", — сказал президент.Некоторые идеи Макрона вполне можно положить в основу дальнейших шагов по Украине, отметил глава государства. При этом он выразил мнение, что главе Франции "непросто придется" на переговорах с руководством Украины."Это сложный комплекс (вопросов. — Прим. ред.), поэтому столько часов и разговаривали. <…> И завтра господину президенту <...> непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", — заявил Путин.Он добавил, что считает это благородной миссией и благодарен Макрону за то, что тот предпринимает такие усилия. "Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", — заверил президент.Совместная работаРоссии и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил, в свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон."Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.Президент Франции выразил надежду, что ближайшие дни станут решающими и этому поспособствуют "плотные дискуссии".Комментируя предложения России по безопасности, французский лидер заявил, что добиться результата будет нелегко, но выразил уверенность, что это получится. Нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей, добавил он."Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правилами или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам. Но я уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются уже в рамках ОБСЕ. Но также мы должны построить новые решения, возможно, они должны быть более новаторскими", — сказал Макрон.Французский лидер также отметил, что Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине. "Я скажу и президенту Зеленскому, и (сказал. — Прим. ред.) господину Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно завтра буду говорить с президентом Зеленским", — добавил Макрон.Россия и Евросоюз должны урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Франции. Во время встречи, по его словам, стороны смогли наметить точки пересечения позиций по этому вопросу."Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время", — заключил Макрон.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771543453.html

https://ria.ru/20220207/otnosheniya-1771105011.html

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Путин: "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет!" "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так и будет!" - Путин вновь изложил вариант, при котором Украина после вступления в НАТО может попытаться военным путем занять российский Крым. И предложил французским журналистам задать этот вопрос своим читателям. Он также напомнил, что это не Россия пытается угрожать НАТО - а НАТО придвигает свою инфраструктуру к российским границам. 2022-02-08T01:17 true PT0M20S

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