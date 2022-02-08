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Турчак: Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии
Турчак: Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии - РИА Новости, 08.02.2022
Турчак: Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии
Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии в двусторонних отношениях после апрельских выборов президента в этой республике, "Единая Россия"... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:35
2022-02-08T20:36
андрей турчак
анатолий бибилов
южная осетия
цхинвал
россия
единая осетия
единая россия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии в двусторонних отношениях после апрельских выборов президента в этой республике, "Единая Россия" готова к новому этапу работы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."В России рассчитывают на преемственность курса республики в двусторонних отношениях после президентских выборов, которые состоятся в республике 10 апреля 2022 года",- отметил Турчак.Уточняется, что Турчак в рамках рабочей поездки в Южную Осетию принял участие в VIII съезде партии "Единая Осетия", где кандидатом на выборы президента был избран Анатолий Бибилов."Анатолий Ильич имеет необходимые знания и опыт государственного строительства, хороший личный потенциал для активного развития российско-южноосетинских отношений, реализации столь нужной людям программы социально-экономического развития Южной Осетии. Ему удалось зарекомендовать себя как ответственного главу государства, человека, знающего, как решать реальные проблемы людей", - отметил Андрей Турчак в своем выступлении.По его мнению, предстоящие президентские выборы в республике имеют огромное значение для будущего всего народа Южной Осетии. Турчак подчеркнул, что существующие проблемы "не решить красивыми речами или безответственными обещаниями" политических оппонентов действующей власти."Поэтому так важно, чтобы на выборах победили не просто чьи-то личные амбиции, а здравый смысл и подлинная забота о настоящем и будущем региона. Со своей стороны хочу заверить всех жителей Южной Осетии, что "Единая Россия", вся наша страна готова к новому этапу совместной работы. Мы рассчитываем на мудрость вашего народа и на продолжение столь необходимого сегодня сотрудничества с нашими нынешними надежными партнерами в Южной Осетии", - подчеркнул Турчак.Он также вернулся к событиям августа 2008 года, когда Россия пришла на помощь республике при отражении нападения грузинской армии."Мы смогли в кратчайший срок принудить агрессоров к миру и создать надежные условия для его укрепления. Именно тогда фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержала решение о признании независимости Южной Осетии и заключение базового договора между нашими государствами", - сказал он.Бибилов с 2014 года возглавлял парламент Южной Осетии, а в апреле 2017 года был избран на пост президента. Перед съездом делегация "Единой России" во главе с Андреем Турчаком встретилась с действующим главой республики, обсудив двустороннее сотрудничество. Также в ходе визита в Цхинвал секретарь Генсовета подписал соглашение о сотрудничестве партий "Единая Россия" и "Единая Осетия".
https://ria.ru/20220206/putin-1771306717.html
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андрей турчак, анатолий бибилов, южная осетия, цхинвал, россия, единая осетия, единая россия, в мире
19:35 08.02.2022 (обновлено: 20:36 08.02.2022)
 
Турчак: Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии

Турчак: Россия рассчитывает на преемственность политики Южной Осетии после выборов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на преемственность курса Южной Осетии в двусторонних отношениях после апрельских выборов президента в этой республике, "Единая Россия" готова к новому этапу работы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
России рассчитывают на преемственность курса республики в двусторонних отношениях после президентских выборов, которые состоятся в республике 10 апреля 2022 года",- отметил Турчак.
Уточняется, что Турчак в рамках рабочей поездки в Южную Осетию принял участие в VIII съезде партии "Единая Осетия", где кандидатом на выборы президента был избран Анатолий Бибилов.
"Анатолий Ильич имеет необходимые знания и опыт государственного строительства, хороший личный потенциал для активного развития российско-южноосетинских отношений, реализации столь нужной людям программы социально-экономического развития Южной Осетии. Ему удалось зарекомендовать себя как ответственного главу государства, человека, знающего, как решать реальные проблемы людей", - отметил Андрей Турчак в своем выступлении.
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По его мнению, предстоящие президентские выборы в республике имеют огромное значение для будущего всего народа Южной Осетии. Турчак подчеркнул, что существующие проблемы "не решить красивыми речами или безответственными обещаниями" политических оппонентов действующей власти.
"Поэтому так важно, чтобы на выборах победили не просто чьи-то личные амбиции, а здравый смысл и подлинная забота о настоящем и будущем региона. Со своей стороны хочу заверить всех жителей Южной Осетии, что "Единая Россия", вся наша страна готова к новому этапу совместной работы. Мы рассчитываем на мудрость вашего народа и на продолжение столь необходимого сегодня сотрудничества с нашими нынешними надежными партнерами в Южной Осетии", - подчеркнул Турчак.
Он также вернулся к событиям августа 2008 года, когда Россия пришла на помощь республике при отражении нападения грузинской армии.
"Мы смогли в кратчайший срок принудить агрессоров к миру и создать надежные условия для его укрепления. Именно тогда фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержала решение о признании независимости Южной Осетии и заключение базового договора между нашими государствами", - сказал он.
Бибилов с 2014 года возглавлял парламент Южной Осетии, а в апреле 2017 года был избран на пост президента. Перед съездом делегация "Единой России" во главе с Андреем Турчаком встретилась с действующим главой республики, обсудив двустороннее сотрудничество. Также в ходе визита в Цхинвал секретарь Генсовета подписал соглашение о сотрудничестве партий "Единая Россия" и "Единая Осетия".
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Андрей ТурчакАнатолий БибиловЮжная ОсетияЦхинвалРоссияЕдиная ОсетияЕдиная РоссияВ мире
 
 
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