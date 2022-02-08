https://ria.ru/20220208/pozitsii-1771670382.html

Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине

Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине - РИА Новости, 08.02.2022

Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине

У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису и другие интересы, цель ЕС - не угрозы, а диалог, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:36

2022-02-08T13:36

2022-02-08T13:47

в мире

франция

сша

евросоюз

эммануэль макрон

брюно ле мэр

северный поток — 2

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102949_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_978f19a73a206b31630a0e2f30363493.jpg

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису и другие интересы, цель ЕС - не угрозы, а диалог, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Европейцы, благодаря в особенности президенту Республики, имеют независимую позицию по Украине и отличающиеся от американских интересы. И необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель - не угрозы, не конфронтация, а диалог и деэскалация", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

франция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, евросоюз, эммануэль макрон, брюно ле мэр, северный поток — 2, украина