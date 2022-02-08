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Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине
Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине
У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису и другие интересы, цель ЕС - не угрозы, а диалог, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:36
2022-02-08T13:47
в мире
франция
сша
евросоюз
эммануэль макрон
брюно ле мэр
северный поток — 2
украина
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису и другие интересы, цель ЕС - не угрозы, а диалог, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Европейцы, благодаря в особенности президенту Республики, имеют независимую позицию по Украине и отличающиеся от американских интересы. И необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель - не угрозы, не конфронтация, а диалог и деэскалация", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
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в мире, франция, сша, евросоюз, эммануэль макрон, брюно ле мэр, северный поток — 2, украина
13:36 08.02.2022 (обновлено: 13:47 08.02.2022)
 
Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине

Глава Минфина Франции Ле Мэр: у Европы независимая от США позиция по украинскому кризису

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису и другие интересы, цель ЕС - не угрозы, а диалог, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Европейцы, благодаря в особенности президенту Республики, имеют независимую позицию по Украине и отличающиеся от американских интересы. И необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель - не угрозы, не конфронтация, а диалог и деэскалация", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Путин поставил Макрона перед выбором
 
В миреФранцияСШАЕвросоюзЭммануэль МакронБрюно Ле МэрСеверный поток — 2Украина
 
 
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