https://ria.ru/20220208/pozhar-1771747447.html

В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике

В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике - РИА Новости, 08.02.2022

В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике

Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тысячи квадратных метров в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тысяч птиц,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:17

2022-02-08T18:17

2022-02-08T18:23

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тысячи квадратных метров в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тысяч птиц, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, погибли более 33 тысяч птиц. Обстоятельства возгорания выясняются.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

пермский край

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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)