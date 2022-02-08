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В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике
В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике - РИА Новости, 08.02.2022
В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике
Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тысячи квадратных метров в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тысяч птиц,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:17
2022-02-08T18:23
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тысячи квадратных метров в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тысяч птиц, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, погибли более 33 тысяч птиц. Обстоятельства возгорания выясняются.
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:17 08.02.2022 (обновлено: 18:23 08.02.2022)
 
В Пермском крае более 33 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике

В Пермском крае произошел пожар на птицефабрике, погибли более 33 тысяч птиц

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тысячи квадратных метров в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тысяч птиц, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, погибли более 33 тысяч птиц. Обстоятельства возгорания выясняются.
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