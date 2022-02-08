https://ria.ru/20220208/pozhar-1771613032.html

Пожар в районе Лужников в Москве потушили

Пожар в районе Лужников в Москве потушили - РИА Новости, 08.02.2022

Пожар в районе Лужников в Москве потушили

Пожар в бытовке на Лужнецкой набережной в центре Москвы удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:01

2022-02-08T10:01

2022-02-08T10:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожар в бытовке на Лужнецкой набережной в центре Москвы удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в районе Лужников видны сильные клубы дома."В 09.33 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, на момент прибытия пожарных подразделений горела отдельно стоящая бытовка на площади восемь квадратных метров."В 09.44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - добавил представитель ведомства.На видеозаписи, сделанной на месте происшествия, видно, что пожар произошел на территории спорткомплекса "Лужники", напротив здания Олимпийского комитета России. В непосредственной близости от загоревшейся бытовки ведется строительство крупного теннисного центра и реконструкция универсального спортивного зала "Дружба".

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происшествия, москва