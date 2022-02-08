https://ria.ru/20220208/pozhar-1771588984.html

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне - РИА Новости, 08.02.2022

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне

Открытое горение в торговом павильоне во Владивостоке ликвидировано на площади 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:26

2022-02-08T05:26

2022-02-08T09:24

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Открытое горение в торговом павильоне во Владивостоке ликвидировано на площади 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Ранее в мэрии РИА Новости сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 11.22 (4.22 мск). Горел отдельно стоящий торговый павильон около рынка, где продают продукты и бытовую химию. В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка была охвачена пламенем."Сегодня в 11.22 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории рынка на Народном проспекте во Владивостоке. Уже через 6 минут на месте работали пожарные расчёты. На момент прибытия первых подразделений огнём был охвачен один из павильонов рынка. На данный момент ликвидировано открытое горение на площади 200 квадратных метров", - сообщили в главке.Проводится проливка и разборка места пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.Всего в тушении задействовано единиц 7 пожарной техники и 28 человек личного состава.

https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html

владивосток

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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)