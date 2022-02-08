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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне - РИА Новости, 08.02.2022
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне
Открытое горение в торговом павильоне во Владивостоке ликвидировано на площади 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:26
2022-02-08T09:24
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Открытое горение в торговом павильоне во Владивостоке ликвидировано на площади 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Ранее в мэрии РИА Новости сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 11.22 (4.22 мск). Горел отдельно стоящий торговый павильон около рынка, где продают продукты и бытовую химию. В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка была охвачена пламенем."Сегодня в 11.22 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории рынка на Народном проспекте во Владивостоке. Уже через 6 минут на месте работали пожарные расчёты. На момент прибытия первых подразделений огнём был охвачен один из павильонов рынка. На данный момент ликвидировано открытое горение на площади 200 квадратных метров", - сообщили в главке.Проводится проливка и разборка места пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.Всего в тушении задействовано единиц 7 пожарной техники и 28 человек личного состава.
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:26 08.02.2022 (обновлено: 09:24 08.02.2022)
 
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в торговом павильоне на 200 "квадратах"

© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краюПожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток
Пожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю
Пожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Открытое горение в торговом павильоне во Владивостоке ликвидировано на площади 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в мэрии РИА Новости сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 11.22 (4.22 мск). Горел отдельно стоящий торговый павильон около рынка, где продают продукты и бытовую химию. В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка была охвачена пламенем.
"Сегодня в 11.22 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории рынка на Народном проспекте во Владивостоке. Уже через 6 минут на месте работали пожарные расчёты. На момент прибытия первых подразделений огнём был охвачен один из павильонов рынка. На данный момент ликвидировано открытое горение на площади 200 квадратных метров", - сообщили в главке.
Проводится проливка и разборка места пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.
Всего в тушении задействовано единиц 7 пожарной техники и 28 человек личного состава.
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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