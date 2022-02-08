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https://ria.ru/20220208/poroshenko-1771684824.html
Эксперт оценил идею предоставления в России убежища для Порошенко
Эксперт оценил идею предоставления в России убежища для Порошенко - РИА Новости, 08.02.2022
Эксперт оценил идею предоставления в России убежища для Порошенко
Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" было неким... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:38
2022-02-08T14:38
политика
петр порошенко
украина
владимир путин
россия
руслан бортник
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" было неким троллингом, указывающем на нестабильность украинской власти, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас - "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями"."Россия будет всегда высказывать определённые знаки поддержки Порошенко, поскольку его осуждение означает ещё один этап разрушения минских соглашений, которые он подписал. И во-вторых, это такой троллинг, попытка показать, насколько нестабильна украинская власть сегодня, так как в безопасности себя не может чувствовать ни один украинский президент, и как эта нестабильность несёт угрозы для всех соседей", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости во вторник.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
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политика, петр порошенко, украина, владимир путин, россия, руслан бортник
14:38 08.02.2022
 
Эксперт оценил идею предоставления в России убежища для Порошенко

Эксперт Бортник: идея убежища для Порошенко говорит о нестабильности украинской власти

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко после заседания суда в Киеве
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" было неким троллингом, указывающем на нестабильность украинской власти, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас - "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями".
"Россия будет всегда высказывать определённые знаки поддержки Порошенко, поскольку его осуждение означает ещё один этап разрушения минских соглашений, которые он подписал. И во-вторых, это такой троллинг, попытка показать, насколько нестабильна украинская власть сегодня, так как в безопасности себя не может чувствовать ни один украинский президент, и как эта нестабильность несёт угрозы для всех соседей", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости во вторник.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
02:50
Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища
 
ПолитикаПетр ПорошенкоУкраинаВладимир ПутинРоссияРуслан Бортник
 
 
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