https://ria.ru/20220208/porgina-1771635806.html
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре - РИА Новости, 08.02.2022
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре
Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:08
2022-02-08T12:08
2022-02-08T12:08
шоубиз
людмила поргина
знаменитости
звезды
ленком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958905_0:13:2856:1619_1920x0_80_0_0_c4096570bf73b8c4f720844654a2e186.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с сайтом Teleprogramma.pro. По его словам, артистка просила, чтобы ее задействовали в спектаклях. Театр пошел ей на встречу. Сейчас она участвует в двух постановках. "В "Поминальной молитве" Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в "Юноне и Авось", — говорит директор театра.Людмила Поргина — вдова Николая Караченцова. Их брак продлился 43 года. Ранее актриса признавалась, что живет на деньги, которые получает от сдачи в аренду недвижимости.
https://ria.ru/20211004/porgina-1753060422.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d16a8988a2398c3248da4a1fe196e77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила поргина, знаменитости, звезды, ленком
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре
Директор "Ленкома" Варшавер высмеял нынешние роли Поргиной