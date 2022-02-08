https://ria.ru/20220208/porgina-1771635806.html

Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре

Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре - РИА Новости, 08.02.2022

Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре

Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:08

2022-02-08T12:08

2022-02-08T12:08

шоубиз

людмила поргина

знаменитости

звезды

ленком

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с сайтом Teleprogramma.pro. По его словам, артистка просила, чтобы ее задействовали в спектаклях. Театр пошел ей на встречу. Сейчас она участвует в двух постановках. "В "Поминальной молитве" Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в "Юноне и Авось", — говорит директор театра.Людмила Поргина — вдова Николая Караченцова. Их брак продлился 43 года. Ранее актриса признавалась, что живет на деньги, которые получает от сдачи в аренду недвижимости.

https://ria.ru/20211004/porgina-1753060422.html

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людмила поргина, знаменитости, звезды, ленком