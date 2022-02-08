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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220208/porgina-1771635806.html
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре - РИА Новости, 08.02.2022
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре
Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:08
2022-02-08T12:08
шоубиз
людмила поргина
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ленком
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с сайтом Teleprogramma.pro. По его словам, артистка просила, чтобы ее задействовали в спектаклях. Театр пошел ей на встречу. Сейчас она участвует в двух постановках. "В "Поминальной молитве" Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в "Юноне и Авось", — говорит директор театра.Людмила Поргина — вдова Николая Караченцова. Их брак продлился 43 года. Ранее актриса признавалась, что живет на деньги, которые получает от сдачи в аренду недвижимости.
https://ria.ru/20211004/porgina-1753060422.html
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людмила поргина, знаменитости, звезды, ленком
12:08 08.02.2022
 
Директор "Ленкома" высмеял роли Поргиной в театре

Директор "Ленкома" Варшавер высмеял нынешние роли Поргиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер высмеял роли, которые теперь исполняет в театре Людмила Поргина. Мнением он поделился в интервью с сайтом Teleprogramma.pro.
"Она почти не играет в театре уже 30 лет. При этом не может себе отказать в отдыхе. Каждый месяц хочет отдыхать. При этом получать в театре 150 тысяч рублей. Надо уметь зарабатывать. Причем своим трудом", — утверждает Варшавер.
По его словам, артистка просила, чтобы ее задействовали в спектаклях. Театр пошел ей на встречу. Сейчас она участвует в двух постановках.
"В "Поминальной молитве" Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в "Юноне и Авось", — говорит директор театра.
Людмила Поргина — вдова Николая Караченцова. Их брак продлился 43 года. Ранее актриса признавалась, что живет на деньги, которые получает от сдачи в аренду недвижимости.
Актер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 23:42Шоубиз
Вдове Караченцова пришлось вывезти личные вещи актера из квартиры
 
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