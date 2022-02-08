https://ria.ru/20220208/porechenkov-1771728297.html

Сын Михаила Пореченкова попал в аварию

Сын Михаила Пореченкова попал в аварию - РИА Новости, 08.02.2022

Сын Михаила Пореченкова попал в аварию

Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. Об этом молодой человек сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:52

2022-02-08T17:52

2022-02-08T17:52

шоубиз

михаил пореченков

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771725713_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_7e0013887c215c32e7122c107c6c22cb.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. Об этом молодой человек сообщил в личном Instagram-аккаунте. Он также опубликовал снимки своей машины. Судя по ним, сработала подушка безопасности на сиденье рядом с водителем. "Сестра успела сказать "Спаси и сохрани", — пишет сын Пореченкова. Другие подробности инцидента Любимцев раскрывать не стал. По его словам, в аварии никто не пострадал. Владимир — старший сын Пореченкова. Его мама — Ирина Любимцева. С ней Михаил познакомился, когда учился в Высшем военно-политическом училище в Таллине. В 1995 Ирина умерла. Как и отец, Владимир тоже стал актером. Недавно в прессе появились публикации, что в ДТП с участием Арнольда Шварценеггера пострадала женщина.

https://ria.ru/20211025/pletneva-1756148470.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил пореченков, знаменитости, звезды