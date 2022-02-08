https://ria.ru/20220208/porechenkov-1771728297.html
Сын Михаила Пореченкова попал в аварию
Сын Михаила Пореченкова попал в аварию - РИА Новости, 08.02.2022
Сын Михаила Пореченкова попал в аварию
Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. Об этом молодой человек сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:52
2022-02-08T17:52
2022-02-08T17:52
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. Об этом молодой человек сообщил в личном Instagram-аккаунте. Он также опубликовал снимки своей машины. Судя по ним, сработала подушка безопасности на сиденье рядом с водителем. "Сестра успела сказать "Спаси и сохрани", — пишет сын Пореченкова. Другие подробности инцидента Любимцев раскрывать не стал. По его словам, в аварии никто не пострадал. Владимир — старший сын Пореченкова. Его мама — Ирина Любимцева. С ней Михаил познакомился, когда учился в Высшем военно-политическом училище в Таллине. В 1995 Ирина умерла. Как и отец, Владимир тоже стал актером. Недавно в прессе появились публикации, что в ДТП с участием Арнольда Шварценеггера пострадала женщина.
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михаил пореченков, знаменитости, звезды
Сын Михаила Пореченкова попал в аварию
Сын Пореченкова Владимир Любимцев попал в аварию
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. Об этом молодой человек сообщил в личном Instagram-аккаунте.
Он также опубликовал снимки своей машины. Судя по ним, сработала подушка безопасности на сиденье рядом с водителем.
"Сестра успела сказать "Спаси и сохрани", — пишет сын Пореченкова.
Другие подробности инцидента Любимцев раскрывать не стал. По его словам, в аварии никто не пострадал.
"Итог: все живы и здоровы. Маленькое чудо", — считает Любимцев.
Владимир — старший сын Пореченкова. Его мама — Ирина Любимцева. С ней Михаил познакомился, когда учился в Высшем военно-политическом училище в Таллине. В 1995 Ирина умерла. Как и отец, Владимир тоже стал актером.
Недавно в прессе появились
публикации, что в ДТП с участием Арнольда Шварценеггера пострадала женщина.