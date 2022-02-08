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Распространение коронавируса
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Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19
Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19
На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:00
2022-02-08T16:00
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня уже привлечено почти 5 тысяч специалистов из 74 образовательных учреждений и научных организаций", - сказал министр во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мурашко отметил, что привлечение дополнительных специалистов в колл-центры позволит уменьшить время ожидания консультаций."Хочу отдельно поблагодарить Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) за выделение дополнительных 600 миллионов рублей для финансирования привлечения дополнительного персонала по дистанционной работе. Мы получили все документы и со вчерашнего дня начали заключение соглашений - на сегодня мы их завершим", - сказал Мурашко.
РИА Новости
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирусы
16:00 08.02.2022
 
Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: пять тысяч специалистов привлекли к дистанционной помощи больным

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня уже привлечено почти 5 тысяч специалистов из 74 образовательных учреждений и научных организаций", - сказал министр во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Мурашко отметил, что привлечение дополнительных специалистов в колл-центры позволит уменьшить время ожидания консультаций.
"Хочу отдельно поблагодарить Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) за выделение дополнительных 600 миллионов рублей для финансирования привлечения дополнительного персонала по дистанционной работе. Мы получили все документы и со вчерашнего дня начали заключение соглашений - на сегодня мы их завершим", - сказал Мурашко.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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