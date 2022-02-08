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Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19

Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19

На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:00

2022-02-08T16:00

2022-02-08T16:00

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня уже привлечено почти 5 тысяч специалистов из 74 образовательных учреждений и научных организаций", - сказал министр во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мурашко отметил, что привлечение дополнительных специалистов в колл-центры позволит уменьшить время ожидания консультаций."Хочу отдельно поблагодарить Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) за выделение дополнительных 600 миллионов рублей для финансирования привлечения дополнительного персонала по дистанционной работе. Мы получили все документы и со вчерашнего дня начали заключение соглашений - на сегодня мы их завершим", - сказал Мурашко.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирусы