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Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19
Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19
На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:00
2022-02-08T16:00
2022-02-08T16:00
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михаил мурашко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На сегодняшний день к оказанию дистанционной помощи пациентам с коронавирусом привлечены почти 5 тысяч специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня уже привлечено почти 5 тысяч специалистов из 74 образовательных учреждений и научных организаций", - сказал министр во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мурашко отметил, что привлечение дополнительных специалистов в колл-центры позволит уменьшить время ожидания консультаций."Хочу отдельно поблагодарить Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) за выделение дополнительных 600 миллионов рублей для финансирования привлечения дополнительного персонала по дистанционной работе. Мы получили все документы и со вчерашнего дня начали заключение соглашений - на сегодня мы их завершим", - сказал Мурашко.
РИА Новости
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РИА Новости
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Мурашко рассказал о дистанционной помощи пациентам с COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: пять тысяч специалистов привлекли к дистанционной помощи больным