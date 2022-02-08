https://ria.ru/20220208/poiski-1771680395.html

Спасатели вытащат из реки квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина

Спасатели вытащат из реки квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина - РИА Новости, 08.02.2022

Спасатели вытащат из реки квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина

Спасатели готовят к подъему на поверхность квадроцикл, на котором экс-заместитель министра юстиции Владимир Ялунин провалился под лед в Одинцовском районе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:22

2022-02-08T14:22

2022-02-08T14:22

происшествия

одинцово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир ялунин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Спасатели готовят к подъему на поверхность квадроцикл, на котором экс-заместитель министра юстиции Владимир Ялунин провалился под лед в Одинцовском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Водолазы уже подцепили квадроцикл, готовят его к подъему", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что параллельно продолжаются поиски тела Ялунина.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде.

https://ria.ru/20220206/yalunin-1771310905.html

одинцово

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происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир ялунин