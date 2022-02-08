Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/poiski-1771618513.html
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов - РИА Новости, 08.02.2022
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов
Водолазы выполнили восемь погружений на предполагаемом месте провала под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:24
2022-02-08T10:24
происшествия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир ялунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771304463_0:282:958:820_1920x0_80_0_0_dc429ef32f5fe24d3915df40b28820c9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Водолазы выполнили восемь погружений на предполагаемом месте провала под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, поиск пока результата не дал, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Совершено восемь погружений водолазов, обследовано 3750 квадратных метров дна", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего с начала поисков в районе происшествия пробурено 390 лунок.По данным МЧС, всего к поиску привлечены 50 человек и 18 единиц техники.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде.
https://ria.ru/20220206/yalunin-1771310905.html
https://ria.ru/20220207/poisk-1771473306.html
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771304463_0:152:957:870_1920x0_80_0_0_2a6358657f1f6f57e2dace4acddefd5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир ялунин
10:24 08.02.2022
 
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов

Водолазы выполнили восемь погружений в Подмосковье в поисках экс-замминистра Ялунина

© Фото : МЧС РоссииСледы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером
Следы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МЧС России
Следы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Водолазы выполнили восемь погружений на предполагаемом месте провала под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, поиск пока результата не дал, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Совершено восемь погружений водолазов, обследовано 3750 квадратных метров дна", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 11:29
Появилось видео с места обнаружения квадроцикла пропавшего Ялунина
Он добавил, что всего с начала поисков в районе происшествия пробурено 390 лунок.
По данным МЧС, всего к поиску привлечены 50 человек и 18 единиц техники.
Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде.
Поиски провалившегося под лед экс-замминистра юстиции Ялунина. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 13:55
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
 
ПроисшествияОдинцовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир Ялунин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала