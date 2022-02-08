https://ria.ru/20220208/poiski-1771618513.html
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов - РИА Новости, 08.02.2022
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов
Водолазы выполнили восемь погружений на предполагаемом месте провала под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:24
2022-02-08T10:24
2022-02-08T10:24
происшествия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир ялунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771304463_0:282:958:820_1920x0_80_0_0_dc429ef32f5fe24d3915df40b28820c9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Водолазы выполнили восемь погружений на предполагаемом месте провала под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, поиск пока результата не дал, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Совершено восемь погружений водолазов, обследовано 3750 квадратных метров дна", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего с начала поисков в районе происшествия пробурено 390 лунок.По данным МЧС, всего к поиску привлечены 50 человек и 18 единиц техники.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде.
https://ria.ru/20220206/yalunin-1771310905.html
https://ria.ru/20220207/poisk-1771473306.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771304463_0:152:957:870_1920x0_80_0_0_2a6358657f1f6f57e2dace4acddefd5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир ялунин
В поисках экс-замминистра Ялунина в Подмосковье задействовали водолазов
Водолазы выполнили восемь погружений в Подмосковье в поисках экс-замминистра Ялунина