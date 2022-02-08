https://ria.ru/20220208/pogoda-1771595829.html

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 08.02.2022

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Облачная погода, местами мокрый снег и гололедица снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:49

2022-02-08T07:49

2022-02-08T08:06

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771510444_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_14fbba418387480a5f1f76bf200bc0c2.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами мокрый снег и гололедица снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220203/moskva-1770879004.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва