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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 08.02.2022
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Облачная погода, местами мокрый снег и гололедица снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T07:49
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общество
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами мокрый снег и гололедица снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва
07:49 08.02.2022 (обновлено: 08:06 08.02.2022)
 
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Синоптик Леус : москвичей ожидают слабый мокрый снег и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПамятник героям Плевны на площади Ильинские Ворота в Москве
Памятник героям Плевны на площади Ильинские Ворота в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами мокрый снег и гололедица снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня нас ожидает облачная погода с небольшими осадками: слабый мокрый снег, местами гололедица. Температура в Москве ноль - плюс 2, по области - от минус 1 до плюс 3", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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