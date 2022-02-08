https://ria.ru/20220208/podderzhka-1771637840.html

Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки

Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки - РИА Новости, 08.02.2022

Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки

Порядка 400 столичных компаний по итогам 2021 года обратились на горячую линию по поддержке промпредприятий и получили помощь сотрудников Агентства... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:36

2022-02-08T11:36

2022-02-08T11:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

экономика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:202:2500:1608_1920x0_80_0_0_c6108cf1bb17d92c613a5f5910b42484.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Порядка 400 столичных компаний по итогам 2021 года обратились на горячую линию по поддержке промпредприятий и получили помощь сотрудников Агентства промышленного развития Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Горячая линия по поддержке промышленных предприятий существует почти год. За это время четыреста компаний задали операторам более 530 вопросов. Из них три четверти обратились за консультацией. Больше всего предприятия интересовали меры поддержки и подбор площадок под размещение производства — на эти темы дали свыше 340 разъяснений",- рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Звонившие также внесли 25 предложений об изменении федерального законодательства по вопросам налогообложения и таможенного регулирования.Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Обратиться по вопросам в сфере промышленности можно по номеру: +7 (495) 539-59-99, (добавочный 3). Кроме того, консультацию промышленники могут получить и у чат-бота @PromMos_Robot в "Телеграмм". Через него можно оставить заявку, и специалист Агентства свяжется с абонентом. Для запуска процесса в диалоговом окне нужно нажать кнопку "Старт", ввести ИНН предприятия, фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи.

https://ria.ru/20220202/predprinimateli-1770678272.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр прохоров, экономика, москва