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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220208/podderzhka-1771637840.html
Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки
Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки - РИА Новости, 08.02.2022
Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки
Порядка 400 столичных компаний по итогам 2021 года обратились на горячую линию по поддержке промпредприятий и получили помощь сотрудников Агентства... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:36
2022-02-08T11:36
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
экономика
москва
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Порядка 400 столичных компаний по итогам 2021 года обратились на горячую линию по поддержке промпредприятий и получили помощь сотрудников Агентства промышленного развития Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Горячая линия по поддержке промышленных предприятий существует почти год. За это время четыреста компаний задали операторам более 530 вопросов. Из них три четверти обратились за консультацией. Больше всего предприятия интересовали меры поддержки и подбор площадок под размещение производства — на эти темы дали свыше 340 разъяснений",- рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Звонившие также внесли 25 предложений об изменении федерального законодательства по вопросам налогообложения и таможенного регулирования.Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Обратиться по вопросам в сфере промышленности можно по номеру: +7 (495) 539-59-99, (добавочный 3). Кроме того, консультацию промышленники могут получить и у чат-бота @PromMos_Robot в "Телеграмм". Через него можно оставить заявку, и специалист Агентства свяжется с абонентом. Для запуска процесса в диалоговом окне нужно нажать кнопку "Старт", ввести ИНН предприятия, фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи.
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александр прохоров, экономика, москва
11:36 08.02.2022
 

Около 400 компаний Москвы получили помощь по горячей линии поддержки

© Fotolia / Nenov BrothersТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Fotolia / Nenov Brothers
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Порядка 400 столичных компаний по итогам 2021 года обратились на горячую линию по поддержке промпредприятий и получили помощь сотрудников Агентства промышленного развития Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Горячая линия по поддержке промышленных предприятий существует почти год. За это время четыреста компаний задали операторам более 530 вопросов. Из них три четверти обратились за консультацией. Больше всего предприятия интересовали меры поддержки и подбор площадок под размещение производства — на эти темы дали свыше 340 разъяснений",- рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
Звонившие также внесли 25 предложений об изменении федерального законодательства по вопросам налогообложения и таможенного регулирования.
"Канал связи продолжит работу и в 2022 году. Специалисты расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку — помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города", - отметила директор Агентства промышленного развития Москвы Ирина Дегтярева.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:45Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы
Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Обратиться по вопросам в сфере промышленности можно по номеру: +7 (495) 539-59-99, (добавочный 3). Кроме того, консультацию промышленники могут получить и у чат-бота @PromMos_Robot в "Телеграмм". Через него можно оставить заявку, и специалист Агентства свяжется с абонентом. Для запуска процесса в диалоговом окне нужно нажать кнопку "Старт", ввести ИНН предприятия, фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровЭкономикаМосква
 
 
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