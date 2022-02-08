https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта

Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта - РИА Новости, 08.02.2022

Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта

Новый год принято начинать с позитивных изменений. Пополнение в семье – одно из них, и речь идет не только о детях, но и о питомцах. Их, кстати, москвичи в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:00

2022-02-08T09:00

2022-02-08T09:00

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Новый год принято начинать с позитивных изменений. Пополнение в семье – одно из них, и речь идет не только о детях, но и о питомцах. Их, кстати, москвичи в последние годы все чаще берут не у заводчиков, а из частных и городских приютов. Специалисты ГБУ "Доринвест", в чем ведении находятся два пристанища для собак и кошек, поделились с РИА Новости полезными советами о том, как выбрать, забрать и адаптировать питомца к новому дому, чтобы совместное проживание приносило исключительно удовольствие.Совет №1: трезво оцените свои желания и возможностиПитомец в доме – это не только источник радости и тепла в череде рабочих будней, но и большая ответственность, особенно если вы заводите животное впервые. Прежде чем принести в дом кошку или собаку, проанализируйте свой образ жизни, расписание, степень физической активности и, разумеется, финансы, советуют специалисты "Доринвеста". Максимально трезво оцените свое желание завести питомца и возможность ухаживать за ним должным образом.Если вы целыми днями пропадаете на работе или часто ездите в командировки, от собаки стоит воздержаться – вы просто не сможете вовремя ее выгуливать и заниматься дрессировкой. А вот кошка или кот станут хорошими компаньонами для вечерних посиделок дома.Помните, что животным требуется не только игрушки и корм, причем приличного качества, но и медицинское сопровождение. Минимум раз в полгода питомца следует водить на профилактический осмотр к ветеринару, а также делать необходимые прививки. На все это требуются деньги, поэтому, если содержание животного пока не вписывается в ваш бюджет, отложите эту мечту на более благоприятное время.Также удостоверьтесь, что у вас и у членов вашей семьи нет аллергии.Совет №2: проведите "домашнюю работу" по подбору питомцаПри подборе домашнего любимца специалисты "Доринвеста" советуют не зацикливаться на поиске породистых собак и кошек на популярных платформах и обратить внимание на обитателей городских приютов. Такие, в частности, есть в московском районе Кусково и в Зеленограде (адреса опубликованы на официальном сайте учреждения). В пользу приютских животных есть несколько ключевых аргументов. Во-первых, все содержащиеся там собаки и кошки привиты, чипированы и стерилизованы, так что будущему владельцу не придется заниматься этими вопросами. Во-вторых, обитатели муниципальных учреждений регулярно осматриваются квалифицированными ветеринарами, которые внимательно следят за состоянием их здоровья. В-третьих, все животные готовы к переезду в новый дом, адаптированы к человеку и другим собакам и кошкам, и найти с ними общий язык будет легче.Перед поездкой в приют заранее ознакомьтесь со списком животных, которых можно забрать. В коротких описаниях на сайте "Доринвеста", в частности, указывается возраст питомца, особенности характера, есть фотографии. Подумайте, какой окрас нравится вам больше всего, животное какого размера подойдет под ваше жилье. Такая подготовка позволит вам не растеряться во время визита в приют – нередки случаи, когда у посетителей просто разбегаются глаза, и в итоге они уезжают, так и не найдя "своего" хвостатого друга.Совет №3: приезжайте знакомитьсяПриюты в Кусково и Зеленограде могут посетить все желающие завести четвероного друга. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью: выделите свободное время, проверьте график работы учреждения на сайте "Доринвеста" или по телефону, оденьтесь в удобную одежду и не забудьте взять с собой паспорт и маску. С понравившейся собакой можно выйти на прогулку, котов и кошек навестить в теплых домиках.Чтобы знакомство прошло успешно, запаситесь специальными вкусняшками для животных – в приютах разрешено угощать обитателей. Не переживайте, если понравившийся вам пес или кот не сразу пойдет на контакт, отмечают в "Доринвесте". Процесс знакомства всегда индивидуальный. И будущему хозяину, и животному требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Если вы не уверены, как вести себя при контакте с кошкой или собакой, в приюте можно попросить совета у местного специалиста.Если все сложилось, и вы определились со "своим" животным, на следующем этапе сотрудники "Доринвеста" пригласят вас на собеседование и разговор с волонтером, курирующим выбранного питомца. Вам расскажут об условиях содержания кошки или собаки, особенностях характера и поведения, а также зададут вопросы об условиях, в которых будет жить питомец. Решение о передаче животного вам сообщат по итогам этого разговора, и, если оно положительное, останется лишь подписать договор. Забрать питомца вы сможете уже через пару дней, приезжать нужно с переноской для кошки или с поводком и ошейником для собаки.Совет №4: подготовьте дом для питомцаСотрудники приюта во время собеседования проконсультируют, что необходимо учесть при обустройстве дома для животного, однако о базовом минимуме следует позаботиться заблаговременно, чтобы не покупать миски и игрушки в последний момент.Если вы заводите кошку, заранее установите на окна специальные сетки, чтобы исключить возможность падения животного из окна. Спрячьте торчащие провода, чтобы новый обитатель дома их не погрыз, уберите обувь в шкаф. Не лишним будет провести генеральную уборку квартиры. Позаботьтесь о покупке мисок для кормления, самого корма (рекомендации по нему можно получить у специалистов "Доринвеста"), игрушек, лотка и когтеточки для кошки, мячиков и игрушечных косточек для собак, лежанки, а также уходовых средств (щетки для вычесывания, шампуня для животных).Совет №5: не торопите питомца с адаптацией и обеспечивайте уходДомашнему животному нужно время, чтобы адаптироваться к новому дому и хозяину. Незнакомая обстановка и окружение могут вызвать у него стресс, поэтому запаситесь терпением и не пытайтесь ускорить процесс криками, это не сработает, предупреждают в "Доринвесте". Поощряйте собаку или кошку добрым словом или угощением, почаще называйте по имени и, конечно, обеспечивайте должный уход: кормите, гуляйте, ухаживайте.Помните, что животное из приюта вы забираете на основе договора, а потому обязуетесь содержать его в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям и законодательству РФ. По предварительной договоренности волонтеры или специалисты приюта могут приехать к вам в гости, чтобы убедиться, что питомец успешно устроился на новом месте и у него есть все необходимое для счастливой жизни.

https://ria.ru/20180914/1528574901.html

https://ria.ru/20200219/1564930187.html

https://ria.ru/20200622/1573268594.html

https://ria.ru/20180831/1527580885.html

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зеленоград, россия, общество, животные, домашние животные, бездомные животные, собаки, кошки