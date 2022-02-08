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Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта
Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта - РИА Новости, 08.02.2022
Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта
Новый год принято начинать с позитивных изменений. Пополнение в семье – одно из них, и речь идет не только о детях, но и о питомцах. Их, кстати, москвичи в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:00
2022-02-08T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
зеленоград
россия
общество
животные
домашние животные
бездомные животные
собаки
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Новый год принято начинать с позитивных изменений. Пополнение в семье – одно из них, и речь идет не только о детях, но и о питомцах. Их, кстати, москвичи в последние годы все чаще берут не у заводчиков, а из частных и городских приютов. Специалисты ГБУ "Доринвест", в чем ведении находятся два пристанища для собак и кошек, поделились с РИА Новости полезными советами о том, как выбрать, забрать и адаптировать питомца к новому дому, чтобы совместное проживание приносило исключительно удовольствие.Совет №1: трезво оцените свои желания и возможностиПитомец в доме – это не только источник радости и тепла в череде рабочих будней, но и большая ответственность, особенно если вы заводите животное впервые. Прежде чем принести в дом кошку или собаку, проанализируйте свой образ жизни, расписание, степень физической активности и, разумеется, финансы, советуют специалисты "Доринвеста". Максимально трезво оцените свое желание завести питомца и возможность ухаживать за ним должным образом.Если вы целыми днями пропадаете на работе или часто ездите в командировки, от собаки стоит воздержаться – вы просто не сможете вовремя ее выгуливать и заниматься дрессировкой. А вот кошка или кот станут хорошими компаньонами для вечерних посиделок дома.Помните, что животным требуется не только игрушки и корм, причем приличного качества, но и медицинское сопровождение. Минимум раз в полгода питомца следует водить на профилактический осмотр к ветеринару, а также делать необходимые прививки. На все это требуются деньги, поэтому, если содержание животного пока не вписывается в ваш бюджет, отложите эту мечту на более благоприятное время.Также удостоверьтесь, что у вас и у членов вашей семьи нет аллергии.Совет №2: проведите "домашнюю работу" по подбору питомцаПри подборе домашнего любимца специалисты "Доринвеста" советуют не зацикливаться на поиске породистых собак и кошек на популярных платформах и обратить внимание на обитателей городских приютов. Такие, в частности, есть в московском районе Кусково и в Зеленограде (адреса опубликованы на официальном сайте учреждения). В пользу приютских животных есть несколько ключевых аргументов. Во-первых, все содержащиеся там собаки и кошки привиты, чипированы и стерилизованы, так что будущему владельцу не придется заниматься этими вопросами. Во-вторых, обитатели муниципальных учреждений регулярно осматриваются квалифицированными ветеринарами, которые внимательно следят за состоянием их здоровья. В-третьих, все животные готовы к переезду в новый дом, адаптированы к человеку и другим собакам и кошкам, и найти с ними общий язык будет легче.Перед поездкой в приют заранее ознакомьтесь со списком животных, которых можно забрать. В коротких описаниях на сайте "Доринвеста", в частности, указывается возраст питомца, особенности характера, есть фотографии. Подумайте, какой окрас нравится вам больше всего, животное какого размера подойдет под ваше жилье. Такая подготовка позволит вам не растеряться во время визита в приют – нередки случаи, когда у посетителей просто разбегаются глаза, и в итоге они уезжают, так и не найдя "своего" хвостатого друга.Совет №3: приезжайте знакомитьсяПриюты в Кусково и Зеленограде могут посетить все желающие завести четвероного друга. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью: выделите свободное время, проверьте график работы учреждения на сайте "Доринвеста" или по телефону, оденьтесь в удобную одежду и не забудьте взять с собой паспорт и маску. С понравившейся собакой можно выйти на прогулку, котов и кошек навестить в теплых домиках.Чтобы знакомство прошло успешно, запаситесь специальными вкусняшками для животных – в приютах разрешено угощать обитателей. Не переживайте, если понравившийся вам пес или кот не сразу пойдет на контакт, отмечают в "Доринвесте". Процесс знакомства всегда индивидуальный. И будущему хозяину, и животному требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Если вы не уверены, как вести себя при контакте с кошкой или собакой, в приюте можно попросить совета у местного специалиста.Если все сложилось, и вы определились со "своим" животным, на следующем этапе сотрудники "Доринвеста" пригласят вас на собеседование и разговор с волонтером, курирующим выбранного питомца. Вам расскажут об условиях содержания кошки или собаки, особенностях характера и поведения, а также зададут вопросы об условиях, в которых будет жить питомец. Решение о передаче животного вам сообщат по итогам этого разговора, и, если оно положительное, останется лишь подписать договор. Забрать питомца вы сможете уже через пару дней, приезжать нужно с переноской для кошки или с поводком и ошейником для собаки.Совет №4: подготовьте дом для питомцаСотрудники приюта во время собеседования проконсультируют, что необходимо учесть при обустройстве дома для животного, однако о базовом минимуме следует позаботиться заблаговременно, чтобы не покупать миски и игрушки в последний момент.Если вы заводите кошку, заранее установите на окна специальные сетки, чтобы исключить возможность падения животного из окна. Спрячьте торчащие провода, чтобы новый обитатель дома их не погрыз, уберите обувь в шкаф. Не лишним будет провести генеральную уборку квартиры. Позаботьтесь о покупке мисок для кормления, самого корма (рекомендации по нему можно получить у специалистов "Доринвеста"), игрушек, лотка и когтеточки для кошки, мячиков и игрушечных косточек для собак, лежанки, а также уходовых средств (щетки для вычесывания, шампуня для животных).Совет №5: не торопите питомца с адаптацией и обеспечивайте уходДомашнему животному нужно время, чтобы адаптироваться к новому дому и хозяину. Незнакомая обстановка и окружение могут вызвать у него стресс, поэтому запаситесь терпением и не пытайтесь ускорить процесс криками, это не сработает, предупреждают в "Доринвесте". Поощряйте собаку или кошку добрым словом или угощением, почаще называйте по имени и, конечно, обеспечивайте должный уход: кормите, гуляйте, ухаживайте.Помните, что животное из приюта вы забираете на основе договора, а потому обязуетесь содержать его в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям и законодательству РФ. По предварительной договоренности волонтеры или специалисты приюта могут приехать к вам в гости, чтобы убедиться, что питомец успешно устроился на новом месте и у него есть все необходимое для счастливой жизни.
https://ria.ru/20180914/1528574901.html
https://ria.ru/20200219/1564930187.html
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зеленоград, россия, общество, животные, домашние животные, бездомные животные, собаки, кошки
09:00 08.02.2022
 

Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка около собаки в вольере нового приюта для бездомных животных в Подмосковье
Девушка около собаки в вольере нового приюта для бездомных животных в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
Новый год принято начинать с позитивных изменений. Пополнение в семье – одно из них, и речь идет не только о детях, но и о питомцах. Их, кстати, москвичи в последние годы все чаще берут не у заводчиков, а из частных и городских приютов. Специалисты ГБУ "Доринвест", в чем ведении находятся два пристанища для собак и кошек, поделились с РИА Новости полезными советами о том, как выбрать, забрать и адаптировать питомца к новому дому, чтобы совместное проживание приносило исключительно удовольствие.

Совет №1: трезво оцените свои желания и возможности

Питомец в доме – это не только источник радости и тепла в череде рабочих будней, но и большая ответственность, особенно если вы заводите животное впервые. Прежде чем принести в дом кошку или собаку, проанализируйте свой образ жизни, расписание, степень физической активности и, разумеется, финансы, советуют специалисты "Доринвеста". Максимально трезво оцените свое желание завести питомца и возможность ухаживать за ним должным образом.
Если вы целыми днями пропадаете на работе или часто ездите в командировки, от собаки стоит воздержаться – вы просто не сможете вовремя ее выгуливать и заниматься дрессировкой. А вот кошка или кот станут хорошими компаньонами для вечерних посиделок дома.
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Помните, что животным требуется не только игрушки и корм, причем приличного качества, но и медицинское сопровождение. Минимум раз в полгода питомца следует водить на профилактический осмотр к ветеринару, а также делать необходимые прививки. На все это требуются деньги, поэтому, если содержание животного пока не вписывается в ваш бюджет, отложите эту мечту на более благоприятное время.
Также удостоверьтесь, что у вас и у членов вашей семьи нет аллергии.

Совет №2: проведите "домашнюю работу" по подбору питомца

При подборе домашнего любимца специалисты "Доринвеста" советуют не зацикливаться на поиске породистых собак и кошек на популярных платформах и обратить внимание на обитателей городских приютов. Такие, в частности, есть в московском районе Кусково и в Зеленограде (адреса опубликованы на официальном сайте учреждения).
В пользу приютских животных есть несколько ключевых аргументов. Во-первых, все содержащиеся там собаки и кошки привиты, чипированы и стерилизованы, так что будущему владельцу не придется заниматься этими вопросами. Во-вторых, обитатели муниципальных учреждений регулярно осматриваются квалифицированными ветеринарами, которые внимательно следят за состоянием их здоровья. В-третьих, все животные готовы к переезду в новый дом, адаптированы к человеку и другим собакам и кошкам, и найти с ними общий язык будет легче.

В 2021 году москвичи забрали из приютов "Зоорассвет" в Кусково и "Зеленоград" 233 кошки и 116 собак. Всего из 13 столичных муниципальных приютов домашними стали 2738 собак и 719 кошек.

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Перед поездкой в приют заранее ознакомьтесь со списком животных, которых можно забрать. В коротких описаниях на сайте "Доринвеста", в частности, указывается возраст питомца, особенности характера, есть фотографии. Подумайте, какой окрас нравится вам больше всего, животное какого размера подойдет под ваше жилье. Такая подготовка позволит вам не растеряться во время визита в приют – нередки случаи, когда у посетителей просто разбегаются глаза, и в итоге они уезжают, так и не найдя "своего" хвостатого друга.
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Совет №3: приезжайте знакомиться

Приюты в Кусково и Зеленограде могут посетить все желающие завести четвероного друга. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью: выделите свободное время, проверьте график работы учреждения на сайте "Доринвеста" или по телефону, оденьтесь в удобную одежду и не забудьте взять с собой паспорт и маску. С понравившейся собакой можно выйти на прогулку, котов и кошек навестить в теплых домиках.
Чтобы знакомство прошло успешно, запаситесь специальными вкусняшками для животных – в приютах разрешено угощать обитателей. Не переживайте, если понравившийся вам пес или кот не сразу пойдет на контакт, отмечают в "Доринвесте". Процесс знакомства всегда индивидуальный. И будущему хозяину, и животному требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Если вы не уверены, как вести себя при контакте с кошкой или собакой, в приюте можно попросить совета у местного специалиста.
Если все сложилось, и вы определились со "своим" животным, на следующем этапе сотрудники "Доринвеста" пригласят вас на собеседование и разговор с волонтером, курирующим выбранного питомца. Вам расскажут об условиях содержания кошки или собаки, особенностях характера и поведения, а также зададут вопросы об условиях, в которых будет жить питомец. Решение о передаче животного вам сообщат по итогам этого разговора, и, если оно положительное, останется лишь подписать договор. Забрать питомца вы сможете уже через пару дней, приезжать нужно с переноской для кошки или с поводком и ошейником для собаки.
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Совет №4: подготовьте дом для питомца

Сотрудники приюта во время собеседования проконсультируют, что необходимо учесть при обустройстве дома для животного, однако о базовом минимуме следует позаботиться заблаговременно, чтобы не покупать миски и игрушки в последний момент.
Если вы заводите кошку, заранее установите на окна специальные сетки, чтобы исключить возможность падения животного из окна. Спрячьте торчащие провода, чтобы новый обитатель дома их не погрыз, уберите обувь в шкаф. Не лишним будет провести генеральную уборку квартиры. Позаботьтесь о покупке мисок для кормления, самого корма (рекомендации по нему можно получить у специалистов "Доринвеста"), игрушек, лотка и когтеточки для кошки, мячиков и игрушечных косточек для собак, лежанки, а также уходовых средств (щетки для вычесывания, шампуня для животных).

Совет №5: не торопите питомца с адаптацией и обеспечивайте уход

Домашнему животному нужно время, чтобы адаптироваться к новому дому и хозяину. Незнакомая обстановка и окружение могут вызвать у него стресс, поэтому запаситесь терпением и не пытайтесь ускорить процесс криками, это не сработает, предупреждают в "Доринвесте". Поощряйте собаку или кошку добрым словом или угощением, почаще называйте по имени и, конечно, обеспечивайте должный уход: кормите, гуляйте, ухаживайте.
Помните, что животное из приюта вы забираете на основе договора, а потому обязуетесь содержать его в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям и законодательству РФ. По предварительной договоренности волонтеры или специалисты приюта могут приехать к вам в гости, чтобы убедиться, что питомец успешно устроился на новом месте и у него есть все необходимое для счастливой жизни.
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