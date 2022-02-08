https://ria.ru/20220208/peregovory-1771716116.html

Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными

Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными - РИА Новости, 08.02.2022

Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном были содержательными и очень результативными. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:31

2022-02-08T16:31

2022-02-08T16:31

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владимир зеленский

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном были содержательными и очень результативными.В понедельник прошли пятичасовые переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция. В преддверии своего визита французский лидер отмечал, что главная его цель - деэскалация ситуации вокруг Украины. Во вторник Макрон встретился с Зеленским в Киеве."В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры", - сказал Зеленский на совместном брифинге во вторник.По его словам, он ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах."Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы", - добавил президент.

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