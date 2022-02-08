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Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными
Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными - РИА Новости, 08.02.2022
Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном были содержательными и очень результативными. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:31
2022-02-08T16:31
в мире
владимир путин
россия
москва
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном были содержательными и очень результативными.В понедельник прошли пятичасовые переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция. В преддверии своего визита французский лидер отмечал, что главная его цель - деэскалация ситуации вокруг Украины. Во вторник Макрон встретился с Зеленским в Киеве."В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры", - сказал Зеленский на совместном брифинге во вторник.По его словам, он ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах."Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы", - добавил президент.
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в мире, владимир путин, россия, москва, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон
16:31 08.02.2022
 
Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными

Президент Украины Зеленский назвал переговоры с главой Франции Макроном содержательными

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном были содержательными и очень результативными.
В понедельник прошли пятичасовые переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция. В преддверии своего визита французский лидер отмечал, что главная его цель - деэскалация ситуации вокруг Украины. Во вторник Макрон встретился с Зеленским в Киеве.
"В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры", - сказал Зеленский на совместном брифинге во вторник.
По его словам, он ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах.
"Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
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В миреВладимир ПутинРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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