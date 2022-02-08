https://ria.ru/20220208/peregovory-1771651515.html

В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона

В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022

В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона

Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:26

2022-02-08T12:26

2022-02-08T12:26

олаф шольц

москва

россия

франция

нато

евросоюз

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630349_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_5a4e350afffac96953a0442fb525b297.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с Москвой, дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны, заявил РИА Новости во вторник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Это была очень важная встреча по двум причинам. Во-первых, Франция - это страна, которая в данный момент является председателем Евросоюза. И Макрон подтвердил, что он в этом качестве также находится в Москве", - сказал парламентарий.По его словам, таким образом, в Россию не просто приехал глава одного из европейских государств - прибыл человек, возглавляющий государство, председательствующего в ЕС.Кроме того, "Франция одна из двух стран Евросоюза и западного мира, которая является полноправным членом "нормандского формата", обратил внимание Климов. По его мнению, с учетом того, что ожидается визит канцлера ФРГ в Россию Олафа Шольца, "это о многом говорит".Парламентарий считает, что последовательность событий свидетельствует о том, что "дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны".Даже с формальной точки зрения Евросоюз здесь занимает достаточно аккуратную позицию, и следует отметить, что ЕС и НАТО - это не одно и тоже, сказал сенатор.По его словам, то, как шли эти переговоры, говорит о том, что "серьезные европейские государства настроены на серьезную работу (с Москвой)". Важно, чтобы эта работа не была затянута, чтобы она учитывала три ключевых вопроса, которые обозначила Россия - это нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений около российских границ и приведение военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года, заключил политик.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

https://ria.ru/20220208/deeskalatsiya-1771593429.html

москва

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олаф шольц, москва, россия, франция, нато, евросоюз, в мире, владимир путин, эммануэль макрон