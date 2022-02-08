В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона
Сенатор Климов: переговоры Путина и Макрона говорят о том, что Европа настроена на работу
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с Москвой, дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны, заявил РИА Новости во вторник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
По его словам, таким образом, в Россию не просто приехал глава одного из европейских государств - прибыл человек, возглавляющий государство, председательствующего в ЕС.
Кроме того, "Франция одна из двух стран Евросоюза и западного мира, которая является полноправным членом "нормандского формата", обратил внимание Климов. По его мнению, с учетом того, что ожидается визит канцлера ФРГ в Россию Олафа Шольца, "это о многом говорит".
Парламентарий считает, что последовательность событий свидетельствует о том, что "дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны".
Даже с формальной точки зрения Евросоюз здесь занимает достаточно аккуратную позицию, и следует отметить, что ЕС и НАТО - это не одно и тоже, сказал сенатор.
По его словам, то, как шли эти переговоры, говорит о том, что "серьезные европейские государства настроены на серьезную работу (с Москвой)". Важно, чтобы эта работа не была затянута, чтобы она учитывала три ключевых вопроса, которые обозначила Россия - это нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений около российских границ и приведение военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года, заключил политик.