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В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона
В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона
Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:26
2022-02-08T12:26
олаф шольц
москва
россия
франция
нато
евросоюз
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с Москвой, дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны, заявил РИА Новости во вторник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Это была очень важная встреча по двум причинам. Во-первых, Франция - это страна, которая в данный момент является председателем Евросоюза. И Макрон подтвердил, что он в этом качестве также находится в Москве", - сказал парламентарий.По его словам, таким образом, в Россию не просто приехал глава одного из европейских государств - прибыл человек, возглавляющий государство, председательствующего в ЕС.Кроме того, "Франция одна из двух стран Евросоюза и западного мира, которая является полноправным членом "нормандского формата", обратил внимание Климов. По его мнению, с учетом того, что ожидается визит канцлера ФРГ в Россию Олафа Шольца, "это о многом говорит".Парламентарий считает, что последовательность событий свидетельствует о том, что "дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны".Даже с формальной точки зрения Евросоюз здесь занимает достаточно аккуратную позицию, и следует отметить, что ЕС и НАТО - это не одно и тоже, сказал сенатор.По его словам, то, как шли эти переговоры, говорит о том, что "серьезные европейские государства настроены на серьезную работу (с Москвой)". Важно, чтобы эта работа не была затянута, чтобы она учитывала три ключевых вопроса, которые обозначила Россия - это нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений около российских границ и приведение военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года, заключил политик.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
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олаф шольц, москва, россия, франция, нато, евросоюз, в мире, владимир путин, эммануэль макрон
12:26 08.02.2022
 
В Совфеде объяснили важность переговоров Путина и Макрона

Сенатор Климов: переговоры Путина и Макрона говорят о том, что Европа настроена на работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ход переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона говорит о том, что серьезные европейские государства настроены на работу с Москвой, дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны, заявил РИА Новости во вторник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Это была очень важная встреча по двум причинам. Во-первых, Франция - это страна, которая в данный момент является председателем Евросоюза. И Макрон подтвердил, что он в этом качестве также находится в Москве", - сказал парламентарий.
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По его словам, таким образом, в Россию не просто приехал глава одного из европейских государств - прибыл человек, возглавляющий государство, председательствующего в ЕС.
Кроме того, "Франция одна из двух стран Евросоюза и западного мира, которая является полноправным членом "нормандского формата", обратил внимание Климов. По его мнению, с учетом того, что ожидается визит канцлера ФРГ в Россию Олафа Шольца, "это о многом говорит".
Парламентарий считает, что последовательность событий свидетельствует о том, что "дипломатические возможности урегулирования возникших ситуаций не исчерпаны".
Даже с формальной точки зрения Евросоюз здесь занимает достаточно аккуратную позицию, и следует отметить, что ЕС и НАТО - это не одно и тоже, сказал сенатор.
По его словам, то, как шли эти переговоры, говорит о том, что "серьезные европейские государства настроены на серьезную работу (с Москвой)". Важно, чтобы эта работа не была затянута, чтобы она учитывала три ключевых вопроса, которые обозначила Россия - это нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений около российских границ и приведение военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года, заключил политик.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Олаф ШольцМоскваРоссияФранцияНАТОЕвросоюзВ миреВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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