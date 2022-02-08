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Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией
Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 08.02.2022
Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:20
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безопасность
россия
белоруссия
воздушно-космические силы россии
ту-22
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе Минобороны."Продолжительность полета составила около четырех часов", — уточнили в ведомстве.На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ белорусских ВВС.Поставленную задачу летчики выполнили успешно. После этого все самолеты вернулись на аэродром базирования.Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771540376.html
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Патрулирование Ту-22М3 в небе над Белоруссией. Кадры Минобороны РФ
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Продолжительность полета составила около 4 часов", — уточнили в ведомстве.
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безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22
19:20 08.02.2022 (обновлено: 20:48 08.02.2022)
 
Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Два бомбардировщика Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование в небе над Белоруссией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Продолжительность полета составила около четырех часов", — уточнили в ведомстве.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ белорусских ВВС.
Поставленную задачу летчики выполнили успешно. После этого все самолеты вернулись на аэродром базирования.
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Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.
На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
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БезопасностьРоссияБелоруссияВоздушно-космические силы РоссииТу-22
 
 
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