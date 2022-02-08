https://ria.ru/20220208/patrulirovanie-1771763807.html

Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 08.02.2022

Два бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:20

2022-02-08T19:20

2022-02-08T20:48

безопасность

россия

белоруссия

воздушно-космические силы россии

ту-22

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе Минобороны."Продолжительность полета составила около четырех часов", — уточнили в ведомстве.На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ белорусских ВВС.Поставленную задачу летчики выполнили успешно. После этого все самолеты вернулись на аэродром базирования.Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771540376.html

https://ria.ru/20220207/istrebiteli-1771385407.html

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Патрулирование Ту-22М3 в небе над Белоруссией. Кадры Минобороны РФ Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии за месяц, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Продолжительность полета составила около 4 часов", — уточнили в ведомстве. 2022-02-08T19:20 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22