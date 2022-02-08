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В Уфе девочка выжила после падения с восьмого этажа
В Уфе девочка выжила после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 08.02.2022
В Уфе девочка выжила после падения с восьмого этажа
Десятилетняя девочка выпала из балкона с восьмого этажа жилого дома в Уфе и выжила, ребенок госпитализирован, сообщили в управлении гражданской защиты города. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:22
2022-02-08T12:07
происшествия
уфа
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УФА, 8 фев – РИА Новости. Десятилетняя девочка выпала из балкона с восьмого этажа жилого дома в Уфе и выжила, ребенок госпитализирован, сообщили в управлении гражданской защиты города.По данным спасателей, инцидент произошел утром во вторник в жилом доме №24 на улице Кольцевая в Уфе."Десятилетняя девочка упала с 8-го этажа. Со слов мамы пострадавшего ребенка, они собирались идти гулять на улицу. Девочка почувствовала недомогание и вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Когда она стояла у открытого балконного окна облокотившись на подоконник, почувствовала головокружение и упала вниз", - сообщает управление.Отмечается, что падение ребенка с высоты смягчил снежный сугроб под окном и она выжила. Девочку госпитализировали в городскую больницу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/spasenie-1770174403.html
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происшествия, уфа
11:22 08.02.2022 (обновлено: 12:07 08.02.2022)
 
В Уфе девочка выжила после падения с восьмого этажа

В Уфе десятилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты" городского округа город УфаДесятилетняя девочка упала с 8-го этажа на улице Кольцевой в Уфе
Десятилетняя девочка упала с 8-го этажа на улице Кольцевой в Уфе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МБУ "Управление гражданской защиты" городского округа город Уфа
Десятилетняя девочка упала с 8-го этажа на улице Кольцевой в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 8 фев – РИА Новости. Десятилетняя девочка выпала из балкона с восьмого этажа жилого дома в Уфе и выжила, ребенок госпитализирован, сообщили в управлении гражданской защиты города.
По данным спасателей, инцидент произошел утром во вторник в жилом доме №24 на улице Кольцевая в Уфе.
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"Десятилетняя девочка упала с 8-го этажа. Со слов мамы пострадавшего ребенка, они собирались идти гулять на улицу. Девочка почувствовала недомогание и вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Когда она стояла у открытого балконного окна облокотившись на подоконник, почувствовала головокружение и упала вниз", - сообщает управление.
Отмечается, что падение ребенка с высоты смягчил снежный сугроб под окном и она выжила. Девочку госпитализировали в городскую больницу.
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