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Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций
Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций - РИА Новости, 08.02.2022
Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города заем для оплаты услуг по обслуживанию размещения... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:39
2022-02-08T11:39
2022-02-08T11:39
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города заем для оплаты услуг по обслуживанию размещения облигаций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За последние три года на рынок облигаций вышло четыре столичных производителя. Совокупная сумма размещения составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации – более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг – долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5 процента годовых на срок до двух лет", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Средства, привлеченные на облигационном рынке, могут помочь предприятиям модернизировать производство, расширить выпуск продукции. Это, в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику, считают в ДИПП.Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает различные виды займов. В прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ. Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем "Экспорт", а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, — "Промышленность". Цель фонда — поддерживать столичные предприятия в сфере научных исследований и разработок, программного обеспечения.
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александр прохоров, владимир ефимов (политик), технологии, экономика
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города заем для оплаты услуг по обслуживанию размещения облигаций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За последние три года на рынок облигаций вышло четыре столичных производителя. Совокупная сумма размещения составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации – более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг – долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5 процента годовых на срок до двух лет", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Средства, привлеченные на облигационном рынке, могут помочь предприятиям модернизировать производство, расширить выпуск продукции. Это, в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику, считают в ДИПП.
"При сумме займа от 10 до 20 миллионов рублей, предприятие обязуется разместить облигации в размере не менее 200 миллионов рублей, от 30 до 40 миллионов рублей – не менее 400 миллионов рублей, от 40 до 50 миллионов рублей – не менее 500 миллионов рублей", – пояснил глава ДИПП Александр Прохоров
.
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает различные виды займов. В прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ. Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем "Экспорт", а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, — "Промышленность". Цель фонда — поддерживать столичные предприятия в сфере научных исследований и разработок, программного обеспечения.