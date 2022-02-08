https://ria.ru/20220208/obligatsii-1771638389.html

Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций

Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций - РИА Новости, 08.02.2022

Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города заем для оплаты услуг по обслуживанию размещения... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:39

2022-02-08T11:39

2022-02-08T11:39

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города заем для оплаты услуг по обслуживанию размещения облигаций, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За последние три года на рынок облигаций вышло четыре столичных производителя. Совокупная сумма размещения составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации – более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг – долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5 процента годовых на срок до двух лет", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Средства, привлеченные на облигационном рынке, могут помочь предприятиям модернизировать производство, расширить выпуск продукции. Это, в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику, считают в ДИПП.Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает различные виды займов. В прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ. Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем "Экспорт", а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, — "Промышленность". Цель фонда — поддерживать столичные предприятия в сфере научных исследований и разработок, программного обеспечения.

https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html

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александр прохоров, владимир ефимов (политик), технологии, экономика