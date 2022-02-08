https://ria.ru/20220208/normandskiy-1771622761.html
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"
Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:44
2022-02-08T10:44
2022-02-08T10:44
в мире
берлин (город)
париж
германия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что встреча в Берлине политсоветников лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе может состояться на текущей неделе, Встреча в Берлине будет продолжением ведущихся с января контактов по линии политсоветников. В конце января политсоветники лидеров четырех стран провели переговоры в Париже и договорились встретиться вновь через две недели."В ближайшие дни состоится встреча политсоветников президентов "нормандского формата", на которой будут обсуждаться минские соглашения. Это позволит стабилизировать ситуацию... в Донбассе", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html
берлин (город)
париж
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3dfa5cfb15b7439ce55f8436163a110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), париж, германия, ситуация в днр и лнр
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"
Госсекретарь при МИД Франции Бон: "нормандский формат" поможет стабилизировать ситуацию