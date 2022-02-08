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Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"
Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:44
2022-02-08T10:44
в мире
берлин (город)
париж
германия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что встреча в Берлине политсоветников лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе может состояться на текущей неделе, Встреча в Берлине будет продолжением ведущихся с января контактов по линии политсоветников. В конце января политсоветники лидеров четырех стран провели переговоры в Париже и договорились встретиться вновь через две недели."В ближайшие дни состоится встреча политсоветников президентов "нормандского формата", на которой будут обсуждаться минские соглашения. Это позволит стабилизировать ситуацию... в Донбассе", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.
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в мире, берлин (город), париж, германия, ситуация в днр и лнр
10:44 08.02.2022
 
Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"

Госсекретарь при МИД Франции Бон: "нормандский формат" поможет стабилизировать ситуацию

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что встреча в Берлине политсоветников лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе может состояться на текущей неделе, Встреча в Берлине будет продолжением ведущихся с января контактов по линии политсоветников. В конце января политсоветники лидеров четырех стран провели переговоры в Париже и договорились встретиться вновь через две недели.
"В ближайшие дни состоится встреча политсоветников президентов "нормандского формата", на которой будут обсуждаться минские соглашения. Это позволит стабилизировать ситуацию... в Донбассе", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.
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