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Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"

Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.02.2022

Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"

Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:44

2022-02-08T10:44

2022-02-08T10:44

в мире

берлин (город)

париж

германия

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что встреча в Берлине политсоветников лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе может состояться на текущей неделе, Встреча в Берлине будет продолжением ведущихся с января контактов по линии политсоветников. В конце января политсоветники лидеров четырех стран провели переговоры в Париже и договорились встретиться вновь через две недели."В ближайшие дни состоится встреча политсоветников президентов "нормандского формата", на которой будут обсуждаться минские соглашения. Это позволит стабилизировать ситуацию... в Донбассе", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html

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в мире, берлин (город), париж, германия, ситуация в днр и лнр