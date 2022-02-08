https://ria.ru/20220208/nizhegorodskaya-1771605996.html

Удобные тротуары появятся у станции метро "Нижегородская"

Удобные тротуары появятся у станции метро "Нижегородская" - РИА Новости, 08.02.2022

Удобные тротуары появятся у станции метро "Нижегородская"

Территорию возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москву начнут благоустраивать в этом году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:05

2022-02-08T07:05

2022-02-08T09:19

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Территорию возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москву начнут благоустраивать в этом году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.По его словам, в зону работ войдут проезды Проектируемые № 219 и 830, Орехово-Зуевский, 1-й и 2-й Карачаровские, шоссе Фрезер и Перовское, улицы 3-я Карачаровская, Газгольдерная и Верхняя Хохловка, Рязанский проспект и его дублер."В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары. Обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки. Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована корректировка расположения светофорных объектов и обустройство наземных переходов."В ходе благоустройства предусмотрена установка порядка 500 фонарей и уличных торшеров, возле пешеходных "зебр" поставим опоры контрастного освещения. Особое внимание уделим озеленению: высадим 60 деревьев и почти 2,4 тысячи кустарников, общая площадь газона превысит 100 тысяч квадратных метров", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе станции сделают три навеса "сухие ноги", чтобы обеспечить комфортную пересадку пассажиров из одного транспорта в другой. Завершить работы возле метро "Нижегородская" планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков