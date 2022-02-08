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В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном - РИА Новости, 08.02.2022
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:49
2022-02-08T09:49
политика
россия
нато
украина
эммануэль макрон
владимир путин
вячеслав никонов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил, что российская сторона не пойдет на переговоры по второстепенным вопросам, пока нет решения по вопросам ключевым, в том числе, по расширению НАТО на восток.Политик отметил, что по итогам переговоров Путина и Макрона стала понятна дальнейшая линия России на переговорах по безопасности."Москва не будет разрывать свой пакет мирных требований. Мы не будем соглашаться на переговоры по второстепенным вопросам, пока не решены главные", - написал Никонов в своем telegram-канале.Он отметил, что российская сторона не считает свои условия невыполнимыми и будет добиваться их выполнения, среди этих условий: обязательства по нерасширению НАТО, неразмещению ударных средств на Украине, неразмещению войск и критической военной инфраструктуры в новых государствах-членах НАТО, выводу ядерного оружия на национальные территории."Скоро будет наш ответ на их ответ. Замотать переговоры не дадим. Военно-технологический ответ - пока - на запасном пути", - добавил политик.
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политика, россия, нато, украина, эммануэль макрон, владимир путин, вячеслав никонов
09:49 08.02.2022
 
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном

Депутат Никонов: Россия не пойдет на переговоры с Западом без ответа по расширению НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил, что российская сторона не пойдет на переговоры по второстепенным вопросам, пока нет решения по вопросам ключевым, в том числе, по расширению НАТО на восток.
Политик отметил, что по итогам переговоров Путина и Макрона стала понятна дальнейшая линия России на переговорах по безопасности.
"Москва не будет разрывать свой пакет мирных требований. Мы не будем соглашаться на переговоры по второстепенным вопросам, пока не решены главные", - написал Никонов в своем telegram-канале.
Он отметил, что российская сторона не считает свои условия невыполнимыми и будет добиваться их выполнения, среди этих условий: обязательства по нерасширению НАТО, неразмещению ударных средств на Украине, неразмещению войск и критической военной инфраструктуры в новых государствах-членах НАТО, выводу ядерного оружия на национальные территории.
"Скоро будет наш ответ на их ответ. Замотать переговоры не дадим. Военно-технологический ответ - пока - на запасном пути", - добавил политик.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
 
ПолитикаРоссияНАТОУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинВячеслав Никонов
 
 
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