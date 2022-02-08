https://ria.ru/20220208/nikonov-1771610468.html
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном - РИА Новости, 08.02.2022
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:49
2022-02-08T09:49
2022-02-08T09:49
политика
россия
нато
украина
эммануэль макрон
владимир путин
вячеслав никонов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил, что российская сторона не пойдет на переговоры по второстепенным вопросам, пока нет решения по вопросам ключевым, в том числе, по расширению НАТО на восток.Политик отметил, что по итогам переговоров Путина и Макрона стала понятна дальнейшая линия России на переговорах по безопасности."Москва не будет разрывать свой пакет мирных требований. Мы не будем соглашаться на переговоры по второстепенным вопросам, пока не решены главные", - написал Никонов в своем telegram-канале.Он отметил, что российская сторона не считает свои условия невыполнимыми и будет добиваться их выполнения, среди этих условий: обязательства по нерасширению НАТО, неразмещению ударных средств на Украине, неразмещению войск и критической военной инфраструктуры в новых государствах-членах НАТО, выводу ядерного оружия на национальные территории."Скоро будет наш ответ на их ответ. Замотать переговоры не дадим. Военно-технологический ответ - пока - на запасном пути", - добавил политик.
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политика, россия, нато, украина, эммануэль макрон, владимир путин, вячеслав никонов
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
Депутат Никонов: Россия не пойдет на переговоры с Западом без ответа по расширению НАТО