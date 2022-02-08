Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771690727.html
Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова
Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.02.2022
Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова
Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:58
2022-02-08T14:58
общество
здоровье - общество
константин чуйченко
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе ФСИН начать готовить заключённого к выходу на свободу, потому что только последние 20 лет в общество вернулись более 4 миллионов бывших заключённых, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Совершенно замечательно, что Минюст курирует создание законодательных основ как функции обвинения, так и функции защиты. И вот очень важен сегодня баланс этих двух сторон для того, чтобы можно было защитить права и интересы человека. Мы лет 7 назад впервые начали говорить о законе "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбытия лишения свободы", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.Так, за последние 20 лет в России к лишению свободы было приговорено более 4 миллионов человек, которые после возвращения в общество, "конечно... попадают в сложное положение", подчеркнула уполномоченный."Очень важно, что вы уже включаетесь в подготовку, на основании этого закона даёте возможность всей системе ФСИН начать готовить человека к выходу на свободу. И очень важно то, что, когда человек вышел, он может рассчитывать на помощь", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771688890.html
https://ria.ru/20220131/probatsiya-1770337710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_99021a3743e37222a2d3e8f8d502184e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, константин чуйченко, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
14:58 08.02.2022
 
Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: закон о пробации позволит подготовить человека к выходу на свободу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе ФСИН начать готовить заключённого к выходу на свободу, потому что только последние 20 лет в общество вернулись более 4 миллионов бывших заключённых, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Совершенно замечательно, что Минюст курирует создание законодательных основ как функции обвинения, так и функции защиты. И вот очень важен сегодня баланс этих двух сторон для того, чтобы можно было защитить права и интересы человека. Мы лет 7 назад впервые начали говорить о законе "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбытия лишения свободы", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.
Следственный изолятор №3 Кольчугино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:52
Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы
Так, за последние 20 лет в России к лишению свободы было приговорено более 4 миллионов человек, которые после возвращения в общество, "конечно... попадают в сложное положение", подчеркнула уполномоченный.
"Очень важно, что вы уже включаетесь в подготовку, на основании этого закона даёте возможность всей системе ФСИН начать готовить человека к выходу на свободу. И очень важно то, что, когда человек вышел, он может рассчитывать на помощь", - заключила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:37
Москалькова оценила идею создания службы пробации
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКонстантин ЧуйченкоРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала