Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: закон о пробации позволит подготовить человека к выходу на свободу
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе ФСИН начать готовить заключённого к выходу на свободу, потому что только последние 20 лет в общество вернулись более 4 миллионов бывших заключённых, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Совершенно замечательно, что Минюст курирует создание законодательных основ как функции обвинения, так и функции защиты. И вот очень важен сегодня баланс этих двух сторон для того, чтобы можно было защитить права и интересы человека. Мы лет 7 назад впервые начали говорить о законе "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбытия лишения свободы", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.
Так, за последние 20 лет в России к лишению свободы было приговорено более 4 миллионов человек, которые после возвращения в общество, "конечно... попадают в сложное положение", подчеркнула уполномоченный.
"Очень важно, что вы уже включаетесь в подготовку, на основании этого закона даёте возможность всей системе ФСИН начать готовить человека к выходу на свободу. И очень важно то, что, когда человек вышел, он может рассчитывать на помощь", - заключила омбудсмен.
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