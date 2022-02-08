https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771690727.html

Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова

Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.02.2022

Закон о пробации позволит готовить человека к свободе, заявила Москалькова

Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:58

2022-02-08T14:58

2022-02-08T14:58

общество

здоровье - общество

константин чуйченко

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Закон "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбывания наказания в местах лишения свободы, позволит всей системе ФСИН начать готовить заключённого к выходу на свободу, потому что только последние 20 лет в общество вернулись более 4 миллионов бывших заключённых, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Совершенно замечательно, что Минюст курирует создание законодательных основ как функции обвинения, так и функции защиты. И вот очень важен сегодня баланс этих двух сторон для того, чтобы можно было защитить права и интересы человека. Мы лет 7 назад впервые начали говорить о законе "О пробации", который предусматривает возможность возвращения человека в социум после отбытия лишения свободы", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.Так, за последние 20 лет в России к лишению свободы было приговорено более 4 миллионов человек, которые после возвращения в общество, "конечно... попадают в сложное положение", подчеркнула уполномоченный."Очень важно, что вы уже включаетесь в подготовку, на основании этого закона даёте возможность всей системе ФСИН начать готовить человека к выходу на свободу. И очень важно то, что, когда человек вышел, он может рассчитывать на помощь", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771688890.html

https://ria.ru/20220131/probatsiya-1770337710.html

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общество, здоровье - общество, константин чуйченко, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)