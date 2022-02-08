Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы
Омбудсмен Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСледственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области
Следственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами отказа в работе и отсутствия жилья, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Константин Анатольевич, за последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, которые вышли из мест лишения свободы и обращаются, что их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт. И увидели, что во многих субъектах Российской Федерации, например, Красноярск, например, Екатеринбург, люди освобождаются и остаются на этих территориях, для них стали создаваться центры помощи", - сказала Москалькова в эфире в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.
"Я обратилась к президенту с тем, чтобы можно было распространить вот этот положительный опыт на другие регионы, и мы почти год собирали, обобщали этот опыт, и он сейчас внедрён. Новая форма принудительных работ очень хорошо оценивается тоже на местах", - добавила она.
31 января, 16:37Москалькова оценила идею создания службы пробации