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Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы
Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы - РИА Новости, 08.02.2022
Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы
Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:52
2022-02-08T14:52
общество
константин чуйченко
россия
красноярск
екатеринбург
татьяна москалькова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами отказа в работе и отсутствия жилья, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Константин Анатольевич, за последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, которые вышли из мест лишения свободы и обращаются, что их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт. И увидели, что во многих субъектах Российской Федерации, например, Красноярск, например, Екатеринбург, люди освобождаются и остаются на этих территориях, для них стали создаваться центры помощи", - сказала Москалькова в эфире в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко."Я обратилась к президенту с тем, чтобы можно было распространить вот этот положительный опыт на другие регионы, и мы почти год собирали, обобщали этот опыт, и он сейчас внедрён. Новая форма принудительных работ очень хорошо оценивается тоже на местах", - добавила она.
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общество, константин чуйченко, россия, красноярск, екатеринбург, татьяна москалькова
14:52 08.02.2022
 
Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы

Омбудсмен Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСледственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области
Следственный изолятор №3 Кольчугино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Следственный изолятор №3 "Кольчугино" во Владимирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами отказа в работе и отсутствия жилья, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Константин Анатольевич, за последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, которые вышли из мест лишения свободы и обращаются, что их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт. И увидели, что во многих субъектах Российской Федерации, например, Красноярск, например, Екатеринбург, люди освобождаются и остаются на этих территориях, для них стали создаваться центры помощи", - сказала Москалькова в эфире в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко.
"Я обратилась к президенту с тем, чтобы можно было распространить вот этот положительный опыт на другие регионы, и мы почти год собирали, обобщали этот опыт, и он сейчас внедрён. Новая форма принудительных работ очень хорошо оценивается тоже на местах", - добавила она.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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ОбществоКонстантин ЧуйченкоРоссияКрасноярскЕкатеринбургТатьяна Москалькова
 
 
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