https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771688890.html

Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы

Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы - РИА Новости, 08.02.2022

Москалькова предложила создавать центры помощи освобожденным из тюрьмы

Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:52

2022-02-08T14:52

2022-02-08T14:52

общество

константин чуйченко

россия

красноярск

екатеринбург

татьяна москалькова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Распространение практики создания специальных центров помощи по всей стране поможет людям, которые вышли из мест лишения свободы, но столкнулись с проблемами отказа в работе и отсутствия жилья, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Константин Анатольевич, за последние 5 лет к нам поступило много обращений от людей, которые вышли из мест лишения свободы и обращаются, что их никто не берёт на работу, что они не могут восстановить документы, что им просто негде жить. И мы стали изучать этот опыт. И увидели, что во многих субъектах Российской Федерации, например, Красноярск, например, Екатеринбург, люди освобождаются и остаются на этих территориях, для них стали создаваться центры помощи", - сказала Москалькова в эфире в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Диалог" с министром юстиции Константином Чуйченко."Я обратилась к президенту с тем, чтобы можно было распространить вот этот положительный опыт на другие регионы, и мы почти год собирали, обобщали этот опыт, и он сейчас внедрён. Новая форма принудительных работ очень хорошо оценивается тоже на местах", - добавила она.

https://ria.ru/20220131/probatsiya-1770337710.html

россия

красноярск

екатеринбург

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общество, константин чуйченко, россия, красноярск, екатеринбург, татьяна москалькова