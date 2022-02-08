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Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях

Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях - РИА Новости, 08.02.2022

Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях

Для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:05

2022-02-08T15:05

2022-02-08T15:06

общество

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы, ставя сейчас в приоритет проблему гуманизма и обеспечение прав и свобод человека, тем не менее, должны понимать, что всё-таки наказание должно быть наказанием. Для людей, которые не встали на путь исправления, а, наоборот, находятся на позициях отрицания, всё-таки нужно вводить дополнительные ограничения", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".Министр не уточнил, какие предполагаются ограничения помимо уже существующих (например, помещение в ШИЗО, снижение шансов на выход по УДО) и в каких случаях.

https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html

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