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Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях
Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях - РИА Новости, 08.02.2022
Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях
Для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:05
2022-02-08T15:06
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы, ставя сейчас в приоритет проблему гуманизма и обеспечение прав и свобод человека, тем не менее, должны понимать, что всё-таки наказание должно быть наказанием. Для людей, которые не встали на путь исправления, а, наоборот, находятся на позициях отрицания, всё-таки нужно вводить дополнительные ограничения", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".Министр не уточнил, какие предполагаются ограничения помимо уже существующих (например, помещение в ШИЗО, снижение шансов на выход по УДО) и в каких случаях.
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общество, здоровье - общество
15:05 08.02.2022 (обновлено: 15:06 08.02.2022)
 
Минюст предложил вводить допограничения для нарушителей режима в колониях

Минюст предложил вводить дополнительные ограничения для нарушителей режима в колониях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы, ставя сейчас в приоритет проблему гуманизма и обеспечение прав и свобод человека, тем не менее, должны понимать, что всё-таки наказание должно быть наказанием. Для людей, которые не встали на путь исправления, а, наоборот, находятся на позициях отрицания, всё-таки нужно вводить дополнительные ограничения", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".
Министр не уточнил, какие предполагаются ограничения помимо уже существующих (например, помещение в ШИЗО, снижение шансов на выход по УДО) и в каких случаях.
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