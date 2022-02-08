https://ria.ru/20220208/mezentsev-1771582752.html

Мезенцев: Взаимодействие ученых России и Беларуси особо значимо сегодня

Мезенцев: Взаимодействие ученых России и Беларуси особо значимо сегодня - РИА Новости, 08.02.2022

Мезенцев: Взаимодействие ученых России и Беларуси особо значимо сегодня

В Минске на днях отметили столетие белорусской академической науки. На собрании научной общественности, приуроченном к Дню белорусской науки, были также... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:00

2022-02-08T07:00

2022-02-08T07:00

союзное государство

интервью

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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В Минске на днях отметили столетие белорусской академической науки. На собрании научной общественности, приуроченном к Дню белорусской науки, были также обозначены приоритеты взаимодействия ученых России и Беларуси в рамках Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступивший на этом торжественном мероприятии, в интервью РИА Новости подробно рассказал о целях и задачах, которые стоят сегодня перед представителями науки двух стран:- Дмитрий Федорович, в союзных программах большое внимание уделяется сотрудничеству наших ученых. Какие приоритеты диктуют сегодняшние реалии, и насколько, по вашему мнению, это взаимодействие эффективно?- Нынешний этап взаимодействия Национальной академии наук Беларуси с российскими учеными особо значим. Прежде всего, надо отметить успешные переговоры, которые были проведены руководителями нашего НИЦ "Курчатовский институт" с белорусскими коллегами, итогом чего стало подписание дорожной карты взаимодействия. Она во многом определит новый уровень сотрудничества в сферах атомной энергетики, ядерной медицины, генетики, материаловедения, биотехнологий, в производстве медицинских препаратов, в космической отрасли и ряде других направлений, в том числе, очень важной сегодня сфере природоподобных технологий. Инициатором работы в этой сфере стал президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Важно объединение научного потенциала двух стран – на базе сохраненных и приумноженных заделов советской науки – в сфере фундаментальных исследований. Это позволяет экономить средства на создание инфраструктуры и, в то же время, учитывать очень результативный опыт в практике реализации научных достижений в России и Беларуси. Следует отметить, что прикладная составляющая деятельности Национальной академии наук Беларуси очень высока.Укрепляющаяся практика взаимодействия ученых, в том числе и молодых исследователей, возможность опираться на достижения друг друга – это не только результат работы конкретных лабораторий на опытных производствах, это и плоды товарищества, сохраняющегося с советских времен, и становление новой практики взаимоотношений в рамках двусторонних отношений в форматах Союзного государства.Напомню, что 4 ноября 2021 года президент России и президент Беларуси, члены Высшего Госсовета Союзного государства утвердили 28 союзных программ, которые призваны при широком взаимодействии правительств двух стран, министерств и ведомств, регионов вывести интеграционную работу на новый уровень – ради повышения нашей общей конкурентоспособности, что должно стать также ответом на беспрецедентное санкционное давление Запада. А этого невозможно достичь без взаимодействия передовых научных школ, исследовательских и опытных производств с четким определением приоритетов и сфер, где вместе мы можем стать сильнее.- Технологии определяют научно-производственную мощь государств, а сотрудничество в сфере гуманитарных наук традиционно выступает важной цементирующей составляющей в отношениях народов…- Бесспорно. Поэтому взаимодействие ученых России и Беларуси не должно восприниматься только как сотрудничество в области естественных наук. Очень важен гуманитарный профиль, важна историческая наука, диалог о нашей истории. Этот год – не только год 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в постсоветский период. Это еще и год 250-летия юридического оформления того момента в нашей истории, когда белорусы и россияне стали жить в одном государстве, и это во многом определило нашу общую историю. В частности, то, что наши победы в Отечественной войне 1812 года мы добывали вместе. И совсем недавно на заседании коллегии МИД двух государств шел разговор о памяти подвига Минского и Витебского полков, которые воевали на Бородинском поле плечом к плечу с полками из Смоленска, Петербурга, Москвы. Это те страницы истории, о которых мы должны помнить.Конечно, есть разные трактовки минувших событий, роли исторических личностей. В наступившем году мы хотим начать разговор об этом и в рамках издания исторической серии книг, которая будет выходить в свет в формате библиотеки при журнале "Союзное государство". Будут и другие книги, в том числе посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Очередное издание выйдет к 22 июня 2022 года, мы хотим его представить именно в Брестской крепости.- В Беларуси нынешний год объявлен еще и Годом исторической памяти. Какие события планируются в связи с этим, какое участие примет в них Постоянный Комитет Союзного государства?- Объявление Александром Лукашенко Года исторической памяти значимо, но это отнюдь не означает, что помнить о нашей истории мы должны только год. Национальные лидеры – президенты России и Беларуси – последовательно отстаивают единую позицию в защиту исторической правды. Прежде всего, речь идет о подвиге советского народа и советского солдата в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы уделяем этой теме - в рамках общественной дискуссии и в диалоге с Западом - значительное время. Потому, что трудно, невозможно было солдату-победителю в 1945 году представить, что через без малого 80 лет будут подвергаться сомнению очевидные вещи – роль Красной Армии, роль СССР в победе над немецко-фашистской Германией, что будут ставиться под сомнение приговоры международного трибунала в Нюрнберге. Но, если сегодня дискриминация Победы, девальвация подвига советского солдата стала элементом внешней политики так называемого коллективного Запада, то мы не можем оставаться безучастными. Это важно для нас самих – для нашего общества, молодежи, которой надо последовательно, умно, искренне и честно говорить о том, что удалось тогда свершить ценой неимоверных усилий советского народа. Потому что не было бы без той победы сегодня нашей мирной жизни – в Беларуси, в России, в странах СНГ, в Европе, да и мире в целом.Что касается ближайших планов… Мы видим, сколь успешно идет диалог по теме исторической правды между министерствами обороны России и Беларуси во взаимодействии с министерствами культуры наших стран. В частности, речь - о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Эта программа рассчитана на ближайшие три года, предварительно уже определены суммы средств бюджета Союзного государства на данный проект. При этом центр не должен стать академическим музеем – это будет площадка для познания и обмена мнениями. Нужно, чтобы молодежь знала свои исторические корни, страницы не только побед, но и поражений. Мы хотим говорить обо всем этом шире, в том числе и со страниц книг, где под одной обложкой могут быть собраны разные мнения – историков, экспертов... Думаю, что нам достанет такта, знаний, уважения к другому мнению, а, главное, к подвигу советского солдата в победе над нацизмом, чтобы такой широкий разговор состоялся.В 2019 году на тысячелетие Бреста Россия подарила городу памятник Александру Пушкину. Он установлен в сквере у филологического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина, что на улице Адама Мицкевича, которого причисляют к родоначальникам новой белорусской литературы, и который, к слову, имел российский паспорт. И, встречаясь в Москве, Пушкин и Мицкевич спорили не только об искусстве, но и о судьбе Отечества, что тоже для нас важно. Таких примеров тысячи в нашей истории. Хочется, чтобы нам хватало внимания к этим эпизодам и умения о них рассказывать. Как и умения противостоять двояким лукавым трактовкам. Чтобы эти истории могли упрочить наш союз, а не помогали недругам уводить нас по "националистическому пути".

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770489939.html

https://ria.ru/20211107/programmy-1757986093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев